著力支持新質生產力 民企座談會釋三大重要信號

中國國家主席習近平周一在北京出席民營企業座談會並發表重要講話，備受各界關注。新華社昨日發表文章，指今次座談會「釋放重要信號」，包括黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策不會改變。時值新一輪中美角力，也有分析留意到出席座談會的大部分是科技企業高層，反映國家著力支持新質生產力的決心。 新華社文章指座談會信號一是「黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，不能變，也不會變」，指伴隨著改革開放的偉大歷程，我國民營企業蓬勃發展，民營經濟從小到大、從弱到強，在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面發揮了重要作用。習近平堅定暖心的話語，充分肯定民營經濟的重大成就與重大貢獻，再次給民營企業家吃下了「定心丸」。

信號二是「民營經濟發展前景廣闊、大有可為」。文章指國產AI大模型的高性能驚艷全球；機器人亮相春晚玩起了高難度轉手絹；中國電動汽車品牌憑藉過硬的質量和高性價比，逐漸贏得國際市場青睞。習近平指，當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。文章指習近平作出一系列分析與判斷，促進正確認識民營經濟發展面臨的機遇與挑戰，為廣大民營企業在更廣闊的舞台上大展拳腳提供了根本遵循。

信號三是「凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣」。文章指，紮紮實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點；指習近平寄語廣大民營企業和民營企業家，希望大家胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻。 科技民企成抗美重要力量 各界關注出席座談會的民企高層陣容，當中包括華為創始人任正非、阿里巴巴創始人馬雲、騰訊馬化騰、小米雷軍、新希望集團劉永好、寧德時代曾毓群、比亞迪王傳福、韋爾股份創始人虞仁榮、美團創始人王興、科大訊飛董事長劉慶峰，以及近期炙手可熱的DeepSeek創始人梁文鋒等。北京微觀治庫創始人唐大傑認為，座談會除了進一步提振民企信心外，亦傾力推動科技創新，「幾乎所有前沿的、顛覆性的科技創新都來自民營企業。這次高規格的會議，是黨和國家對民企貢獻的肯定，也是對民企在經濟發展、科技引領方面的鼓勵」。與會者亦有黑龍江飛鶴乳業、能源相關產品製造商浙江正泰集團，以及農牧企業四川新希望等行業龍頭，反映國家也沒有放棄傳統製造業。另有分析認為，座談會在美國總統特朗普加徵關稅後舉行，而一般而言關稅對民企的影響較國企大，座談會反映了中央對民營企業的支持，也有利穩定社會信心；而時值中美開打科技戰，科技民企正是國家的「重要抗美力量」。