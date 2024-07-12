著短褲坐高鐵女感染真菌勁痕　官方：每隔180日換洗一次

高鐵座椅衞生問題引起關注，內地一名女網民控訴，日前乘坐完當地高鐵後，大腿開始莫名發癢，形容痕癢無比，求診竟被醫師告知是「真菌感染」，讓她相當傻眼。

內地微博早前有一名網友曬出褲子沾上噁心黃漬的照片，崩潰發文直呼「你永遠不知道上一個人在座位上幹了甚麼，而且小桌板也是能不用就不用，要用最好拿酒精或者濕紙巾擦一下，以後再也不敢在小桌板上睡覺了」，她也忍不住呼籲大家，「坐高鐵一定要穿長褲啊！」貼文曝光後，引發網民關注高鐵座椅衞生問題，不少網民分享慘痛經歷，其中一名女網民指：「我之前穿短褲坐高鐵，然後下車之後我的大腿就開始癢，巨癢無比，去醫院檢查真菌感染了，我治了好久！腿都摳爛了，從那之後我都帶一次性的坐墊」，亦有人說：「上周穿短褲坐高鐵…腿上跟有跳騷一樣一直癢，回到家好像傳染給我老公了，他當天過敏去打了針(他以前從沒過敏過蠻奇葩的)」、「上次夏天坐高鐵，就兩小時路程，泌尿道感染了」、「上次高鐵下來腿上真的密密麻麻的疹子。」