蔡英文重申會反制 台軍首度擊落擾金門航拍機

大陸民用無人機(航拍機)屢飛到台灣金門上空拍攝哨崗，昨日又有一架來歷不明的無人機飛到金門獅嶼禁制水域上空，金門駐軍發信號彈警示驅離無效，首度將無人機擊落。台灣的蔡英文總統昨重申，「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制」。

台灣陸軍金門防衛指揮部昨證實，中午發現不明民用無人機飛入獅嶼禁制水域上空，經警示驅離無效，即作防衛射擊將其擊落。無人機墜入海中，未發現殘骸。這是金門駐軍繼前日首度開槍驅趕大陸無人機後，首度擊落騷擾的無人機。

胡錫進：勿搞成兩岸新緊張點

大陸方面未有就無人機飛金門事件作出正式回應。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就認為，金門方面應該對這些無人機保持克制，「不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點」。

胡錫進指出，據其向多方了解，近日出現在金門附近的無人機都不屬於解放軍，而是廈門民間無人機愛好者的，「現在大陸玩無人機的人很多，他們喜歡航拍，有的人還把航拍照片或視頻發到自己的社交帳號上」。

有台媒就引述消息指，國防部已緊急調派被戲稱為「打鳥隊」的空軍飛行管理分隊，攜「無人機干擾槍」支援金門，以保證打得中目標小又移動快的無人機，人數約30至40人。報道還指出，陸軍已下令金門駐軍，只要發現無人機，無論如何都要將其擊落。

另外，國防部前日發布「中共軍力報告書」，估計大陸對台有8種可能行動，當中就包括「運用民用航空器、無人機、探空氣球等，密集不間斷侵擾台灣周邊海、空域」的「灰色地帶」行動，其他分別是認知作戰、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪佔外島離島、斬首作戰、聯合火力打擊及全面進犯。

報告又提到，解放軍上月圍繞台島實戰實彈軍演，是要將演習區域突破第一島鏈，擴展至西太平洋，磨練戰區聯合指揮作戰效能、驗證對台作戰方案，以及提升反介入/區域拒止作戰能力等。