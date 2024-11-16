薄瓜瓜將成為「台灣女婿」　當局嚴陣以待

前中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳將與台灣宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人孫女共結連理，即將成為「台灣女婿」。在台灣，陸委會稍早已證實薄瓜瓜來台一事，而薄瓜瓜「紅三代」的背景也引發各界熱議。

根據《中時新聞網》，薄瓜瓜的未婚妻，正是台灣宜蘭縣羅東博愛醫院羅許基金會前執行長許子文的女兒，也是已過世的羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。

《TVBS新聞網》指出，薄瓜瓜在海外留學期間結識許文政孫女後交往，並決定攜手邁入人生下一個階段。薄瓜瓜今15日到宜蘭拜會女方家長，並到羅東博愛醫院低調做健檢，並在中午左右離開醫院。由於薄瓜瓜身分敏感，在台灣，警方及情報單位不敢大意，安全系統更是進行嚴密監控，全程均派有人員關注。