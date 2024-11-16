薄瓜瓜將成為「台灣女婿」　當局嚴陣以待

前中共中央政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳將與台灣宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人孫女共結連理，即將成為「台灣女婿」。在台灣，陸委會稍早已證實薄瓜瓜來台一事，而薄瓜瓜「紅三代」的背景也引發各界熱議。
根據《中時新聞網》，薄瓜瓜的未婚妻，正是台灣宜蘭縣羅東博愛醫院羅許基金會前執行長許子文的女兒，也是已過世的羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。
《TVBS新聞網》指出，薄瓜瓜在海外留學期間結識許文政孫女後交往，並決定攜手邁入人生下一個階段。薄瓜瓜今15日到宜蘭拜會女方家長，並到羅東博愛醫院低調做健檢，並在中午左右離開醫院。由於薄瓜瓜身分敏感，在台灣，警方及情報單位不敢大意，安全系統更是進行嚴密監控，全程均派有人員關注。
陸委會：申請人身分特殊
另有報道稱，這對新人的婚宴地點選在新竹縣新埔鎮的The One南園人文客棧。
在台灣，陸委會今日下午透過書面表示，薄瓜瓜來台一案為中國大陸人士依規定申請來台團聚，由於申請人身分特殊，政府對於全盤狀況均有所掌握。陸委會強調，對於中國大陸人士合法申請來台相關細節，基於尊重當事人隱私，主管機關不便對外說明，也呼籲各界尊重當事人與家屬希望低調的意願。
今年36歲的薄瓜瓜出身不凡，是知名的「紅三代」。根據公開資料，他的祖父薄一波是中華人民共和國開國元老，曾在1950年代擔任國務院副總理。
在加拿大鮑爾集團任職
薄瓜瓜的父親薄熙來曾任中共中央政治局委員、重慶市委書記，位列「副國級」，一度被視為中共政壇明日之星。但在2012年因「王立軍事件」倒台，隔年以犯受賄罪、貪污罪、濫用職權罪，被法院判處無期徒刑，上訴遭駁回，目前正在服刑。
薄瓜瓜在1998年、年僅11歲時就被送到海外留學，曾就讀牛津大學、哈佛大學和哥倫比亞大學等名校。而薄瓜瓜上次成為全球焦點，得追溯至2019年。當時加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）披露，薄瓜瓜在加拿大鮑爾集團（Power Corporation of Canada）擔任業務分析師已有約2年半的時間。
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