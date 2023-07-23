蘇州大道切線擦撞BMW　全球僅4輛超級跑車車主：賠你一輛「以後小心點」（有片）

記者李宗芳／綜合報道

江蘇蘇州街頭日前上演「天價」擦撞！一輛全球限量款布加迪Bugatti超跑，行駛中突然切線超車，與一輛BMW相撞，儘管超跑應負起全責，車主態度卻十分囂張，怒稱「我賠你一輛車，但以後路上小心一點」，引發熱議衝上熱搜。

網上流傳行車記錄器影片顯示，一輛BMW225i在最右側車道正常行駛，此時一輛布加迪威龍突然從左側想要強行切入，BMW車主沒有給布加迪讓行後，後者又繼續硬切，BMW或因反應不及直接撞上這輛布加迪超跑，致右側車門受損凹陷，出現明顯刮痕。

市價約5000萬人民幣

綜合內媒報道，這輛布加迪超跑是特別版本，全球只有四輛，其中黑紅配色有2輛，涉事車輛即是其中一輛，市價約5000萬人民幣（約5439萬港元），此次碰撞刮傷，估維修費用或高達百萬人民幣（約109萬港元）。

據悉該車禍發生在蘇州工業園區現代大道，BMW車主為爭取理賠金，將這一事件發布到網上，引起輿論關注。該車主稱兩車發生碰撞後被困在車內，對方下車朝他出言不遜，聽到對方恐嚇，隨即用手機錄影蒐證。