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中國
2024-06-25 15:50:17

蘇州漢持刀襲日本人學校校巴3傷 日方料非針對日本人 中方指偶發事件

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江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖)

江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖)

【更新中方回應】中國外交部發言人毛寧回應，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民昨日(24日)遇襲，一名中國公民同時受傷，兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，兇手已被當場抓獲，案件還在進一步調查中，中方對事件表示遺憾，公安初步認為襲擊為偶發事件。中方將繼續切實保護所有在華外國人安全。蘇州市公安局指出，兇手是52歲周姓男子，無業，近期由外地來蘇州，兩名日本公民一人已出院、一人仍留醫。

日本傳媒報道，江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴昨日(24日)發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子受傷，無生命危險，但校巴一名中國籍女職員被刺傷，情況危殆。一名相信是中國籍男子被拘留調查，暫時未知動機。受事件影響，蘇州日本人學校已決定今日(25日)停課，有當地日本上班族稱妻兒對事件非常害怕，暫時不敢外出。

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日本內閣官房長官林芳正對事件表示遺憾，日方駐華使領館已要求中方提供詳細訊息。有日媒引述日本駐上海總領事館表示，暫時無跡象顯示疑犯是針對日本人。
 

江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖) 江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖) 江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖) 江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖) 江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖) 江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖) 江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖)

當地日本人稱妻兒不敢外出

報道引述日本駐上海總領事館指，事發在昨日下午時段，現場位於蘇州日本人學校以北約1公里的一個車站，附近有不少日本人居住。遇襲的日本女子與孩子在校巴駛至時受襲，疑兇更試圖登上校車，一名中國籍女員工上前阻擋時遭砍至重傷。日本傳媒引述現場一名日本家長表示，看到一名年約50、60歲的男子襲擊一名男童，又指校巴女職員和在場人士合力制止疑兇，受傷小童是還沒上學的幼童，似乎是與媽媽一起在場等待校巴。

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阻刀手登校巴 中國籍女職員被刺危殆

報道指，很多日本在華企業的總部都設在蘇州，當地有超過5,300名日本僑民居住。

今次是事隔2周後，內地再發生外國人遭暴力襲擊事件。4名到中國交流的美國講師，本月10日在吉林的公園被人持刀襲擊受傷。外交部強調有關偶發事件不會影響中美人文交流正常開展。日本駐北京大使館表示，近期中國各地公園和地鐵站等人群聚集場所，多次發生持刀傷人事件，呼籲國民出行時格外小心，注意周圍環境。

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