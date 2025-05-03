蘇州觀光直升機10米高失事　墮地釀1死4傷（有片）

五一假期不平靜！江蘇蘇州一景區驚傳墜機意外，一架觀光用直升機昨日傍晚返航時從10米高空墜落，造成導致機上4人受傷、地面1人死亡，事故原因有待進一步調查公布。

地面一名遊客遭殘骸擊斃

網傳影片中，直升機緩緩下降高度準備降落，在距離地面約10米高度時，機身突然偏斜，不久後疑失去動力狠狠撞向地面。另一段影片中，直升機迫降後，周圍群眾見狀急忙上前營救，將機上傷者從已經變形的機艙中抬出。

綜合《大象新聞》、《極目新聞》等內媒報道，墜機事件發生在2日17時許，蘇州市吳中區奧詩汀繁花莊園景區，一架R44Ⅱ型直升機（註冊號B-7541）在返航時墜落，導致機上飛行員和乘客4人受傷，經救治後無生命危險，另地面一名遊客來不急躲避，被墜機殘骸擊中身亡。