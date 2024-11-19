蘇州馬拉松男女選手搜刮「補給品」塞滿背包　網友嘲：來進貨的？

內地蘇州17日一場馬拉松比賽當中，上演了爭議的一幕！有參賽者目擊，一對男女選手，在補給站大肆搜刮後，背包裝著滿滿的補給品繼續完成賽事，讓網友嘲諷到底是來比賽，還是來進貨的？

多段現場影片顯示，參賽者當中，上身穿著白色T恤，下身穿粉紅短褲的一男一女，疑似將沿途免費給選手提供的零食及能量膠，放進肩膀上的透明背包裡「負重」奔跑。

據《百姓關注》等內地媒體綜合報導，11月17日，江蘇蘇州舉辦的「環太湖1號公路」馬拉松比賽中，有兩名參賽選手被拍到，在比賽途中疑似大量拿走補給站的物資，導致後續選手幾乎未能領取到補給一事引發關注。

「能量膠」一袋大概8元左右

上傳影片的選手表示，「拿一點兒，差不多意思意思就行了，別這樣幹呀。拿5個也沒事呀，他們這樣做就誇張了，而且他們還知道把號碼牌擋起來。可能他們拿『能量膠』是為了賣。而且放口袋裡10個也不要緊，也沒人看見，關鍵他們要是用不透明的袋子也還好。」

消息一出，引發網友熱議，有人留言表示「體力真好還能負重跑」、「這兩人一點都不覺得尷尬嗎？」、「我還以為他們賣『能量膠』的」、「別把肩膀累壞了」、「難怪我一個都沒吃到，好在我自己準備了幾個」。

有選手介紹稱，「能量膠」一袋大概8元左右，是為了選手補充體能。

該賽事組委會工作人員回應，會儘快核實並向領導反映此事。並表示在比賽過程中他們不會限制選手拿走多少物資，兩位選手的行為屬於個人道德問題，不會取消比賽成績，之後他們也會杜絕此類事件再次發生。

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