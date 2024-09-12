蘇州驚現當街斬人！2民眾見義勇為上熱搜　救人美女驚艷網民

11日，內地江蘇省蘇州市平江路發生一起持刀傷人事件，致一名女子受傷，全身是血。現場有2名民眾不顧安危，挺身阻止歹徒，目前，該歹徒已被當地警方逮捕。事後，這2名見義勇為者也被網友紛紛點讚。
挺身而出
綜合《極目新聞》、《封面新聞》等內媒12日報道，11日，有網傳影片顯示，蘇州平江路景區有一名身著白色上衣的中年男子持水果刀，瘋狂攻擊一名身著黑色上衣的女子，導致後者受傷，滿身是血，場面十分可怕。
見此狀況，一名穿碎花長裙的女生不顧危險，衝上前用手中雨傘奮力敲打歹徒，阻止其繼續攻擊受害者。
隨後，附近滷菜店的一名男性廚師聞訊而來，手持1公尺長的長柄勺敲打歹徒後頸。歹徒遭襲擊後放開受害女子，持刀轉向這名廚師，被對方趕到路邊。
廚師一邊與歹徒對峙，一邊大喊「把刀放下」提醒其他人注意安全，他的同事亦紛紛趕來將歹徒圍住。現場有民眾喊「快報警」，隨後嫌犯被趕來的民警制服。
這一新聞在內地社群平台引發網友熱議，兩名見義勇為者也受到關注。據網友爆料，擊退歹徒的男性廚師是一名退伍軍人，在沿街店鋪「萬三蹄」滷菜店工作，而第一時間上前制止歹徒的女生亦在社群平台幽默回應自己上新聞一事：「別發我這麼醜的照片好嗎？」
據11日蘇州警方通報，嫌犯已被當場抓獲。經初查，毛姓嫌犯因糾紛持摺疊水果刀將受害人宋小姐劃傷。目前，傷者已及時送醫救治，生命跡象平穩，案件尚在偵辦。
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