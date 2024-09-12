蘇州驚現當街斬人！2民眾見義勇為上熱搜　救人美女驚艷網民

11日，內地蘇州市平江路發生一起持刀傷人事件，有男子（左）刺傷女子。（圖／翻攝自微博）

11日，內地江蘇省蘇州市平江路發生一起持刀傷人事件，致一名女子受傷，全身是血。現場有2名民眾不顧安危，挺身阻止歹徒，目前，該歹徒已被當地警方逮捕。事後，這2名見義勇為者也被網友紛紛點讚。

挺身而出

綜合《極目新聞》、《封面新聞》等內媒12日報道，11日，有網傳影片顯示，蘇州平江路景區有一名身著白色上衣的中年男子持水果刀，瘋狂攻擊一名身著黑色上衣的女子，導致後者受傷，滿身是血，場面十分可怕。

見此狀況，一名穿碎花長裙的女生不顧危險，衝上前用手中雨傘奮力敲打歹徒，阻止其繼續攻擊受害者。