蘇州高級酒店半夜「天降吊頂」　男子縫6針索償17萬

北京一對夫婦農曆新年入住蘇州高級酒店，半夜熟睡時，丈夫突被天花板的金屬吊頂砸中血流披面，懷有身孕的妻子也受到驚嚇。涉事酒店近日回應稱，事發後已協助住客送院，正協商處理方案。

根據《揚子晚報》與《紅星新聞》，當事人顧女士稱在1月29日大年初一，與家人入住了蘇州某間飯店。顧女士說，1月30日淩晨1時半時，自己正在熟睡，突被丈夫尖叫嚇醒，赫然發現枕邊人被掉落的金屬吊頂所傷而滿臉是血。