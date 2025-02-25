蘇州高級酒店半夜「天降吊頂」　男子縫6針索償17萬

北京一對夫婦農曆新年入住蘇州高級酒店，半夜熟睡時，丈夫突被天花板的金屬吊頂砸中血流披面，懷有身孕的妻子也受到驚嚇。涉事酒店近日回應稱，事發後已協助住客送院，正協商處理方案。
根據《揚子晚報》與《紅星新聞》，當事人顧女士稱在1月29日大年初一，與家人入住了蘇州某間飯店。顧女士說，1月30日淩晨1時半時，自己正在熟睡，突被丈夫尖叫嚇醒，赫然發現枕邊人被掉落的金屬吊頂所傷而滿臉是血。
顧女士趕緊把丈夫送到醫院包紮，又前往美容醫院進行縫合。顧女士憤怒稱，丈夫的傷口很接近眼睛，眉骨上方有2公分開放性傷口，共縫了6針。對此，顧女士質疑酒店存在嚴重安全隱患，且自己懷孕7個多月，受到巨大驚嚇，要求酒店賠償醫藥費、精神損失費等費用共計17萬人民幣（約18.2萬港元）。
酒店正調查其他房間
涉事酒店回應稱，目前酒店負責人仍在與當事人協商具體補償事宜。工作人員2月19日向《揚子晚報》記者表示，事發後該房間已停止對外銷售，並對酒店內其他房間進行安全隱患調查。
據報道介紹，該酒店在平台上評級為5鑽，即豪華型，房價依房型從509元到1499元人民幣（約546港元至1608港元）不等。
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