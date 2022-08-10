蘇炳添是蘇軾後代？傳東京奧運後回鄉祭祖 享狀元禮遇

中國百米飛人蘇炳添原來係北宋著名文學家蘇軾(東坡)後代？「蘇炳添是蘇軾後代」話題今日突然在微博發酵，甚至衝上微博熱搜第一位，事緣有知名博主昨晚在一個知識問答平台發現，有網民指蘇炳添是「蘇東坡第二十九代孫，蘇劉義第二十一代孫」，且已記入蘇氏宗祠。

蘇炳添是蘇軾後代？網民：四捨五入我也是皇族 該名博主概嘆，「天啊，這個消息也太震撼了！原來優秀也是一脈相承的，蘇軾是文學大家，@蘇炳添 是運動健將，蘇家的基因真的很牛！」但不少網民抱持懷疑態度，指「這種東西根本無從考證，翻翻歷史書就知道很多人硬拗名人是自己的祖先」，又諷刺「姓蘇的有出息的都是蘇軾後代」、「眾所周知，我是黃帝的後代，四捨五入我也是皇族」。 還有網民指出，「元終宋，清覆明，漢人幾次大逃難，族譜有幾分可信度」、「上面說第二十九代，蘇軾離現在隔了快千年，自己算一算可不可能」。有網民更直斥，「都幾幾年了還尬吹宗族基因，別人蘇炳添牛也是牛在他自己努力，秦朝末期都知道王侯將相寧有種乎了，怎麼都建國這麼多年還想搞這套」。

蘇炳添是蘇軾後代？蘇氏宗祠記載為第二十九代孫 蘇炳添在去年東京奧運100米初賽跑出破亞洲紀錄的9秒83並晉身決賽，雖然最後只得第6名，但無法磨滅其締造的亞洲人百米短跑新歷史。有內地自媒體透露，奧運結束後，蘇炳添去年10月回到廣東中山古鎮鎮古一村的家鄉祭祖，當時蘇氏宗祠大開中門，迎接光宗耀祖的蘇炳添，而這是古時狀元才有的待遇。蘇炳添還在蘇氏族長陪同下，拜祭包括蘇軾在內的列祖列宗。 該自媒體還指，蘇氏宗祠內有記載，蘇炳添是蘇東坡第二十九代孫，蘇劉義第二十一代孫。