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中國
2023-10-20 14:32:12

蘋果炒中國區App Store至少5員工 接受遊戲商夜蒲飲食款待

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外國科技資訊網《The Information》報道，蘋果公司解僱了其中國應用程式商店App Store的至少5名員工，原因涉及業務不當行為，包括未經授權與手機遊戲開發商互動。

外國科技資訊網《The Information》報道，蘋果公司解僱了其中國應用程式商店App Store的至少5名員工，原因涉及業務不當行為，包括未經授權與手機遊戲開發商互動。

外國科技資訊網《The Information》報道，蘋果公司解僱了其中國應用程式商店App Store的至少5名員工，原因涉及業務不當行為，包括未經授權與手機遊戲開發商互動。據悉蘋果發現有員工私下接受開發商和中間人的款待，包括免費飲食和夜總會消遣，以換取在App Store推薦他們的遊戲。

調查是在 2022 年內部發現違規行為後啟動，今年年中結束，涉及中國App Store部門的多名員工，該部門對蘋果來說是高利潤部門，因為其大量收入來自手機遊戲。報道指被炒員工沒批准程式的權限，亦無法將程式加入App Store或移除，惟擁將程式放App Store推薦清單的權力，以提升曝光率和用戶的接觸率，故蘋果禁止該部門員工與程式商接觸。暫未清楚被開除的員工是否曾將賄賂他們的開發商作品放在App Store推薦內容中。

蘋果發言人未就事件作正面回應，但強調全球員工都必須遵守公司嚴格的道德與商業行為政策，又表明會調查不恰當行為，更會在適當時候毫不猶豫採取行動，包括終止員工的僱傭合約。

一人另涉性侵開發商員工被炒

報道又提到另一名中國App Store員工被炒，原因與他涉嫌性侵遊戲《原神》開發商米哈游的員工有關。

有前蘋果員工透露，蘋果嚴禁 App Store 員工與開發者接觸，亦限制App Store 的不同團隊互動，避免機密資訊有機會外洩和減少員工受到外來干預。

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