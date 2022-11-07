蘋果聲明：鄭州富士康產能大降 iPhone14 Pro出貨量將低於預期

蘋果代工廠富士康河南鄭州廠區爆疫，導致大批員工強行離開，影響最新iPhone生產。蘋果在美國時間周日於網站發表聲明，指主要生產組裝iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max的鄭州廠房，受當地疫情影響而產能大降，惟市場仍然對iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max有強勁需求。蘋果坦言，預計iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max出貨量將低於之前預期，顧客將要等更長時間才收到相關產品。

蘋果強調，疫情發生以來，蘋果一直都將工人的健康和安全放在首位，目前正與供應商密切合作，以恢復正常的生產水平，同時確保每名工人的健康和安全。