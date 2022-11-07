蘋果聲明：鄭州富士康產能大降 iPhone14 Pro出貨量將低於預期

蘋果代工廠富士康河南鄭州廠區爆疫，導致大批員工強行離開，影響最新iPhone生產。蘋果在美國時間周日於網站發表聲明，指主要生產組裝iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max的鄭州廠房，受當地疫情影響而產能大降，惟市場仍然對iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max有強勁需求。蘋果坦言，預計iPhone14 Pro及iPhone 14 Pro Max出貨量將低於之前預期，顧客將要等更長時間才收到相關產品。
蘋果強調，疫情發生以來，蘋果一直都將工人的健康和安全放在首位，目前正與供應商密切合作，以恢復正常的生產水平，同時確保每名工人的健康和安全。
鄭州富士康是iPhone主要生產組裝工廠，據報承擔80% iPhone 14系列產品的產能，其中iPhone 14 Pro系列有逾85%在鄭州富士康生產。
鄭州富士康時薪30招聘工人 舊人回巢補貼500
與此同時，鄭州富士康數位產品事業群(iDPBG)今早公告，即將啟動招聘，新員工將按時薪30元(人民幣，下同)聘用，工期至明年2月15日，而為鼓勵舊員工回廠，上月10日至本月5日期間離職回鄉人士，入職後將獲一筆過500元「關愛補貼」。至於員工報到時間，將要待鄭州航空港區解除靜態管理後再作通知，屆時由公司派車點對點閉環接送。
富士康鄭州廠區所在地區靜默管理中
爆疫富士康廠區所在的鄭州航空港區早前宣布，上周三中午至本周三中午，全區實行7天靜態管理，每日進行一次全員核酸檢測。
國務院聯防聯控機制上周五在記者會上點名批評，鄭州「隨意靜默、封城代替管控」及「隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區」。