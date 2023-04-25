蘋果Siri被指侵犯專利版權　中國AI開發商索償100億元人民幣

據悉，智臻智能已經在2012年6月向法院提起訴訟，指控蘋果Siri侵犯其2004年申請的「一種聊天機器人系統」的專利。此後，雙方進行了多次針對該專利有效性的上訴和申請再審，直到2020年6月，法院終審裁定該專利有效。隨後，智臻智能再次提起訴訟要求蘋果公司停止侵權，並要求賠償約100億元人民幣。

內媒《南都灣財社》報道，上海高院官網上顯示，上海智臻智能網絡科技股份有限公司將控告蘋果公司及其子公司 (蘋果電腦貿易(上海)有限公司、蘋果貿易(上海)有限公司等) ，指其侵犯其持有的專利權，案件列為「侵害發明專利權糾紛」，並將於5月5日在上海市高級人民法院開庭。

股東包括杭州阿里創投

而天眼查App顯示，智臻智能成立於2009年，法定代表人為袁輝，註冊資本約2,212萬元人民幣，其股東包括杭州阿里創業投資有限公司、浙江吉利控股集團有限公司、北京藍色光標數據科技股份有限公司等。該公司曾在新三板掛牌，後於2023年3月9日在納斯達克上市。

根據公開資料顯示，智臻智能於2004年，便開發出了可以智能回复消息的人工智能機器人「小i」，並申請了相關的專利。而Siri的前身是蘋果公司，在2010年耗資2億美元收購的Siri.lnc。上海智臻智能認為，Siri的技術方案歸屬於自己在2004年申請，2009年授權的代號為ZL200410053749.9號的專利範圍。