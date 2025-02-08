蛇年片單｜盤點香港「蛇」電影　有真有假同樣嚇人

踏入蛇年，跟大家回顧一下香港歷年來的「蛇」電影。雖然以「蛇」字為片名的電影不多，但都各具代表性。當中，有以蛇殺人、蛇變人形、冒險偷渡來港的「人蛇」經歷、武術的蛇形刁手，以及哀怨的愛情故事。
文章出處：「當代中國」網站
《蛇殺手》以蛇殺人大狂魔
《蛇殺手》是一部1974年的早期港產cult片，集暴力、情色和SM於一身；電影就是以毒蛇殺人為主題。
故事講述自小受壓成長的男主角，性格沉鬱又充滿憤恨，備受歧視下變成殺人狂魔。他在偶然下跟蛇產生感情，並能與蛇溝通，因而利用毒蛇大開殺戒，惟最後也死於群蛇之下。電影最尾一幕，群蛇圍攻狂咬人，噁心恐怖，令人留下難以磨滅的印象。
《蛇王子》巨蛇化成人形愛上凡人
《蛇王子》是1976年的電影，劇情充滿奇幻色彩。故事描述廣西蛇山中有三條巨蛇──蛇王子、黑蛇及黃蛇，一夜之間，三蛇化成人形與苗寨男女載歌載舞，蛇王子更愛上苗寨女子黑琴。後來苗寨遇上旱災，蛇王子答應率蛇作法，引水入寨，但條件是要娶黑琴為妻……人蛇相戀，不只是白蛇傳才發生吧！
《真白蛇傳》《青蛇》由白蛇傳改編的愛情故事
經典的人蛇相傳故事，不得不提白蛇傳。起源自中國民間傳說白蛇傳的千年修煉白蛇幻化人形，跟凡人許仙的相戀故事。
歷年來，講述白蛇傳的戲劇、電影、電視劇，都多不勝數。單是香港電影，從1950年至1990年代，都有不少作品面世，當中包括1978年的《真白蛇傳》，由林青霞和秦祥林主演；1993年《青蛇》，由張曼玉、王祖賢主演，電影根據李碧華同名小說改編、故事取材自中國民間傳說白蛇傳。
《蛇形刁手》動作X喜劇的經典作
1978年的《蛇形刁手》，是揚名世界的動作指導袁和平首次報導的電影。該片更是成龍走動作喜劇的開端。這一年，成龍就是憑着《蛇形刁手》和同年的另一部電影《醉拳》，迅速冒起成為港產功夫新星。
《蛇形刁手》圍繞江湖上的兩大門派之鬥爭，一日鷹爪門血洗蛇形門，大難不死的蛇形門長老僥倖逃出。後來，長老再遇襲受重傷，幸得武館的年輕雜工所救及悉心照顧。長老向恩人傳授蛇形拳，後者從貓兒打架中，領悟到貓爪的厲害之處，於是將蛇形拳和貓爪合而為一，練成了蛇形刁手，最後成功擊退鷹爪門。
《打蛇》揭露偷渡者的悲慘人生
香港在1980年為了解決非法入境者問題，取消了抵壘政策，改為即捕即解。當年的電影《打蛇》正是講述一班由內地偷渡來港人士，趕在三日寛限期內前往香港淘金的故事。
為甚麼叫《打蛇》？香港將內地偷渡來港者稱為「人蛇」，而香港一些幫派會綁架剛抵港的人蛇，然後向其親屬勒索金錢，稱為打蛇。
電影講述主角一行三人從海路偷渡來港，登岸後逃過警方的追捕，卻輾轉落入了打蛇集團手中，並遭遇到極為殘酷的凌辱折磨。後來，多次嘗試逃走均失敗，最後打蛇集團被警方破獲，大部分人蛇被捕，要解返內地。逃脫的主角，幾經艱苦來到夢想中的九龍鑽石山，以為應該是遍地鑽石之地，卻見該處全是擁擠的木屋，感到難以置信。
電影揭露打蛇集團的兇悍殘暴、狠辣手段，道出偷渡來港的人蛇悲歌，令人反思偷渡的代價。
這幾部香港蛇字電影，又會否是你心中那杯茶？
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