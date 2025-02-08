蛇年片單｜盤點香港「蛇」電影 有真有假同樣嚇人

《蛇王子》巨蛇化成人形愛上凡人 《蛇王子》是1976年的電影，劇情充滿奇幻色彩。故事描述廣西蛇山中有三條巨蛇──蛇王子、黑蛇及黃蛇，一夜之間，三蛇化成人形與苗寨男女載歌載舞，蛇王子更愛上苗寨女子黑琴。後來苗寨遇上旱災，蛇王子答應率蛇作法，引水入寨，但條件是要娶黑琴為妻……人蛇相戀，不只是白蛇傳才發生吧！

《真白蛇傳》《青蛇》由白蛇傳改編的愛情故事 經典的人蛇相傳故事，不得不提白蛇傳。起源自中國民間傳說白蛇傳的千年修煉白蛇幻化人形，跟凡人許仙的相戀故事。 歷年來，講述白蛇傳的戲劇、電影、電視劇，都多不勝數。單是香港電影，從1950年至1990年代，都有不少作品面世，當中包括1978年的《真白蛇傳》，由林青霞和秦祥林主演；1993年《青蛇》，由張曼玉、王祖賢主演，電影根據李碧華同名小說改編、故事取材自中國民間傳說白蛇傳。

《蛇形刁手》動作X喜劇的經典作 1978年的《蛇形刁手》，是揚名世界的動作指導袁和平首次報導的電影。該片更是成龍走動作喜劇的開端。這一年，成龍就是憑着《蛇形刁手》和同年的另一部電影《醉拳》，迅速冒起成為港產功夫新星。 《蛇形刁手》圍繞江湖上的兩大門派之鬥爭，一日鷹爪門血洗蛇形門，大難不死的蛇形門長老僥倖逃出。後來，長老再遇襲受重傷，幸得武館的年輕雜工所救及悉心照顧。長老向恩人傳授蛇形拳，後者從貓兒打架中，領悟到貓爪的厲害之處，於是將蛇形拳和貓爪合而為一，練成了蛇形刁手，最後成功擊退鷹爪門。