蛇年｜中國到底有多少座蛇山？　蛇島原來與金庸小說有關｜神州冷知識

蛇山不只是一座山？

武漢蛇山知名度最高

不過論全國範圍內知名度最高的，應該是武漢的蛇山了。這座蛇山處武漢長江大橋南岸，「形如伏蛇，頭臨大江，尾插鬧市」，雖然只有80多米高，但地勢險要。 武漢蛇山之聞名，一大原因是山上建了有「天下江山第一樓」之稱的黃鶴樓；「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州」、「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」等詩句，很多人都讀過。 當然，也有詩詞直接提到蛇山，「煙雨莽蒼蒼，龜蛇鎖大江」中，「蛇」指的便是是蛇山，「龜」則是與蛇山隔長江相望的龜山。 順帶一提，黃鶴樓有1,700年歷史，不過現在大家看到的，是上世紀80年代的現代建築，內裏甚至有升降機。「新樓」位置也與古代不相同，兩者雖同處蛇山範圍，卻相距了大約1公里；古代黃鶴樓的所在，現為武漢長江大橋的橋基。

「蛇島蝮蛇」中國獨有