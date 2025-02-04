蛇年｜中國有「蛇城」和「蛇省」？｜神州冷知識

說到「蛇地名」，或有人直覺與蛇有關的地方，即使家喻戶曉的蛇口，在行政區或中都只算是「小地方」，那中國是有與蛇相關的「大地方」嗎？有，中國還有「蛇城」和「蛇省」。

福建漳州有「蛇城」之稱，而當地更廣為人知的，是別具特色的土樓。圖為漳州南靖土樓。（圖片來源：視覺中國）

蛇年｜漳州自然環境適合蛇類棲息

「蛇城」說的是地處東南沿海的漳州。建城1,300年的漳州地處福建最南端，與廣東的潮州、梅州為鄰。

當地除了以「漳州三寶」八寶印泥、水仙花和片仔癀聞名外，原來自然環境還適合蛇類棲息，有多種蛇類分布，包括一些珍貴蛇種。所以當地有佷長的養蛇歷史，對蛇類的研究亦領先全國，也有了「蛇城」別稱。

漳州是較早實行對外開放的地區之一，當地經濟發展迅速，目前省內GDP排名僅次於福州、泉州和廈門，是海峽西岸經濟區的中心城市。

漳州現有500多萬人口，還有超過100萬海外僑胞，分布在世界80多個國家，其中絕大部份在東南亞。