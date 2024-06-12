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中國
2024-06-12 15:56:02

蜜雪冰城｜北京分店員工「水池洗腳」 市監局公布調查結果(更新)

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內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳。

內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳。

以平價飲品作賣點而爆紅的內地連鎖手搖飲品店「蜜雪冰城」進軍香港開店，內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳，涉事分店已被要求關閉整改。

北京市朝陽區市場監管局今日(12日)發布通報，指有網民發布蜜雪冰城位於北京市潘家園店的員工在店內水池沖洗腳部的影片，該店負責人承認員工沖洗腳部的行為確實存在，並表示該員工是由於操作過程中意外燙傷腳部後通過沖洗進行緊急處置。

執法人員翻閱閉路電視，顯示情況確有發生。由於該員工在操作區水池內沖洗腳部的行為違反了食品安全操作規範，執法人員責令該門店立即進行全面的場所清潔與消毒，消除食品安全隱患。目前，該門店處於閉店狀態。當局將持續跟進相關情況。執法人員亦約談了蜜雪冰城總部，並提示其應對各分店加強培訓，強化員工安全意識，加大巡查力度，規範生產經營行為。約談中，該公司提供了當日閉路電視記錄、涉事員工腳部燙傷照片及北京市朝陽區勁松第二社區衛生服務中心的診斷證明。

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內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳。 內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳。 內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳。 內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳。 內媒報道，蜜雪冰城位於內地的一間分店被拍到有員工於水池洗腳，影片於社交平台瘋傳。

蜜雪冰城客服昨日(11日)回應稱經核實，影片中的店員為該店東主父親，因工作中腳部燙傷，需用冷水應急處理，出現該行為。目前已對涉事門店責令閉店，並對該門店進行消毒，對全體店員進行規範培訓、整改。

影片連結
 

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