螺螄粉終於有正式英文名　專家：避免被誤認是蝸牛等製品

螺螄粉是廣西柳州「臭名遠播」的風味美食之一，具有酸、辣、鮮、爽、燙的獨特風味，販賣的商販開得成門成市，亦有商家將螺螄粉出口外地，但螺螄粉的英文名卻由商家各有各譯，未見統一。柳州市市場監管局近日發布《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯寫規範》並正式實施，根據該標準，柳州螺螄粉的英文名統一為「Liuzhou Luosifen」。
綜合《柳州晚報》等內地媒體報道，近日，柳州市市場監管局批準發布《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯寫規範》並正式實施。根據該標準，柳州螺螄粉統一的英文名為「Liuzhou Luosifen」，而「加臭加辣」、「麻辣」等特色風味也有了翻譯參考。
譚旻：原譯名未能準確表達其內涵
參與制定該標準的柳州職業技術學院柳州螺螄粉產業學院教師譚旻介紹，此前市面上的預包裝柳州螺螄粉大多數采用意譯，不能準確表達螺螄粉的內涵。此次直譯為「Luosifen」，一是為了避免預包裝柳州螺螄粉出口時被誤認為是蝸牛等製品，減少不必要的誤會；二是為推廣螺螄粉美食文化，準確傳遞柳州特色地方美食的含義，樹立柳州螺螄粉品牌形象。
根據網上資料，以往螺螄粉的英文名有被譯為「snails rice noodle」、「Stinky rice noodles」，其中的「snail」意思正是蝸牛。