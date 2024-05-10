螺螄粉終於有正式英文名　專家：避免被誤認是蝸牛等製品

螺螄粉是廣西柳州「臭名遠播」的風味美食之一，具有酸、辣、鮮、爽、燙的獨特風味，販賣的商販開得成門成市，亦有商家將螺螄粉出口外地，但螺螄粉的英文名卻由商家各有各譯，未見統一。柳州市市場監管局近日發布《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯寫規範》並正式實施，根據該標準，柳州螺螄粉的英文名統一為「Liuzhou Luosifen」。

綜合《柳州晚報》等內地媒體報道，近日，柳州市市場監管局批準發布《預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯寫規範》並正式實施。根據該標準，柳州螺螄粉統一的英文名為「Liuzhou Luosifen」，而「加臭加辣」、「麻辣」等特色風味也有了翻譯參考。