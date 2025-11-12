蟑螂咖啡｜北京爬蟲博物館名物爆紅 味道焦香帶微酸

北京一間爬蟲主題博物館近日推出的「蟑螂咖啡」在網路上引發熱議。這款特色咖啡以大麥蟲、蟑螂等昆蟲為原料，放置焦黃的大麥蟲，奶泡上有褐色的蟑螂粉，每杯售價45元人民幣（約49.1港元），成為該博物館的特色飲品。

據《新民晚報》報道，有網民在11月10日分享了在北京這家昆蟲博物館購買的「蟑螂咖啡」照片，迅速引起關注。記者昨日致電博物館工作人員獲得確認。蟑螂咖啡於6月底推出，最近才在網路上突然走紅。

博物館強調昆蟲原料符合食安標準

據博物館工作人員介紹，這類昆蟲咖啡是博物館主題的自然延伸。「作為一間爬蟲博物館，我們希望打造與自身特色匹配的產品。」目前他們推出的系列包括大麥蟲咖啡、大麥蟲加蟑螂咖啡、含豬籠草消化液的特飲，以及一款萬聖節限定的螞蟻飲品。工作人員強調，所有昆蟲原料均採購自中藥房，確保符合食品安全標準，而螞蟻飲品作為萬聖節限定款，目前已停止供應。