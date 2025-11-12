蟑螂咖啡｜北京爬蟲博物館名物爆紅 味道焦香帶微酸

北京一間爬蟲主題博物館近日推出的「蟑螂咖啡」在網路上引發熱議。這款特色咖啡以大麥蟲、蟑螂等昆蟲為原料，放置焦黃的大麥蟲，奶泡上有褐色的蟑螂粉，每杯售價45元人民幣（約49.1港元），成為該博物館的特色飲品。
據《新民晚報》報道，有網民在11月10日分享了在北京這家昆蟲博物館購買的「蟑螂咖啡」照片，迅速引起關注。記者昨日致電博物館工作人員獲得確認。蟑螂咖啡於6月底推出，最近才在網路上突然走紅。
博物館強調昆蟲原料符合食安標準
據博物館工作人員介紹，這類昆蟲咖啡是博物館主題的自然延伸。「作為一間爬蟲博物館，我們希望打造與自身特色匹配的產品。」目前他們推出的系列包括大麥蟲咖啡、大麥蟲加蟑螂咖啡、含豬籠草消化液的特飲，以及一款萬聖節限定的螞蟻飲品。工作人員強調，所有昆蟲原料均採購自中藥房，確保符合食品安全標準，而螞蟻飲品作為萬聖節限定款，目前已停止供應。
在口感方面，博物館工作人員表示，這些昆蟲咖啡各具特色。大麥蟲咖啡帶有焦香味，蟑螂咖啡則在焦香基礎上增添了一絲微酸，螞蟻咖啡口感偏酸，而豬籠草特飲則沒有明顯特殊味道，與普通飲品相似。
年輕人較大膽嘗試
儘管產品引發熱話，但博物館工作人員坦言昆蟲咖啡仍屬小眾。「銷量尚可，但不少顧客因考慮接受程度而未敢嘗試，尤其是家長。」工作人員表示，目前一天大約能賣出十幾杯，消費者以具好奇心的年輕人為主。
這並非內地首次出現昆蟲咖啡。今年3月，雲南普洱一家咖啡店就推出了蚱蜢拿鐵、竹蟲美式等產品，售價68-88元人民幣。雲南當地消費者表示，蚱蜢和竹蟲在當地是常見下酒菜，與咖啡結合並不突兀。此外，杭州一家咖啡館也曾推出「蛇咖」，將小蛇乾放入咖啡杯頂部，分別命名為「白素貞」和「竹葉青」，但因有小朋友被嚇至哭泣，產品開賣一天後就緊急下架。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章