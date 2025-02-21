行山失蹤10日以牙膏充飢 18歲少年中華龍脊獲救

有「中華龍脊」稱號的鰲太線位於陝西秦嶺和太白山之間，被認為是全中國最險惡的5大徒步行山路線之一。一名18歲少年孫亮日前非法穿越越鰲太線時失蹤，10日後才被尋獲。失蹤少年餓到把牙膏當糖果吃，還出現幻聽和幻覺。 據《極目新聞》等綜合報道，一個18歲男孩非法穿越鰲太線時失蹤，救援隊接到陝西有關部門委託，上山搜尋失蹤者。後來，該救援隊隊員發影片稱，失蹤男孩已於2月17日上午已被找到。

2月19日下午，有媒體聯繫到了正在醫院治療的少年孫亮，他講述了被困期間的遭遇以及感想。被困後，由於寒冷和缺乏食物，孫亮把身上僅有的牙膏當糖吃，甚至出現了幻聽和幻覺。 孫亮稱，自己接觸徒步行山的時間大概是一年，這次為了挑戰鰲太線，做了半個月的功課。他寫道︰「我認為我的裝備以及準備還是充足的。但是在第4天的時候，因為充電寶（行動電源）凍至死機，所有的設備都沒電了，沒有離線地圖，沒有方向被困山上，亦找不到下山的路。」 太凍失定位 意外跌斷手 被困期間，孫亮還發生過一次意外，手部骨折，背包也摔破了。在沒有睡袋的情況下，忍著手的疼痛，鋪了一些樹枝在地上，直接裸睡了一晚。在被找到之前，孫亮有幾日沒有吃東西，渴了就喝小溪裡的水，甚至餓得把牙膏都吃了。因為牙膏有甜味，只好把牙膏當糖來吃。

由於寒冷和饑餓，孫亮甚至出現了幻聽、幻覺，仿佛身邊有人一直在鼓勵自己，「再堅持一下，一定會走出去的」，出現的幻覺是，感覺旁邊一直有人在走來走去。 少年︰會敬畏大自然 不會輕易去冒險 2月17日中午，救援人員在一片樹林中找到了孫亮，此時的他，已經餓了幾天，並且手上還受了傷。孫亮正在武漢的醫院接受治療，醫生建議他住院10天。孫亮稱，今後自己會敬畏大自然，不會輕易去冒險了︰「這次事件完結後，留給我的只有兩個字，那就是後悔。」最後他告誡想挑戰鰲太線的登山愛好者們「一定不要去了，因為生命才是最可貴的」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章