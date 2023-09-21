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2023-09-21 14:51:46

行山意外｜台灣行山客遭百隻虎頭蜂圍剿2死9傷 傷者：傾巢而出根本逃不掉

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7男4女共11人被螫傷送醫，其中2人及後不治。（網上圖片）

7男4女共11人被螫傷送醫，其中2人及後不治。（網上圖片）

台灣新北市瑞芳山區周三(20日)發生登山客遭蜂螫致死的悲劇，20人登山團遇到一隻虎頭蜂來襲，一名團友揮手驅趕，卻引來百隻虎頭蜂圍攻，7男4女共11人被螫傷送醫，其中2人及後不治。有傷者稱當時一整群蜂竄出，可以用「傾巢而出」形容，「怎麼逃也逃不掉」。

7男4女共11人被螫傷送醫，其中2人及後不治。（網上圖片） 搜救人員在現場未找到蜂窩，卻發現蜂幾乎都是黑色且長度約3至5公分。（網上圖片） 新北市動保處認定虎頭蜂是螫死登山客的凶手。（資料圖片）

事發於當日上午11時許，當時登山團前往瑞芳八分寮爬山，沒曾想突然遭到一大群虎頭蜂圍攻，遭到蜂群攻擊的11人中7人症狀較輕微，與未受傷的9人自行下山，另4名同為60多歲的許姓、王姓、胡姓和焦姓男子傷勢較為嚴重，其中焦姓男子跌落約5公尺深的山谷，4人留在山區等待救援，搜救人員下午發現4人，將焦姓男子救回行山道，4人當時意識清楚。不過，胡姓和焦姓男子及後失去生命徵象，送往醫院急救後不治，及後研判為過敏性休克死亡。

行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖）

死者全身發黑  瞳孔放大四肢僵硬

台灣礦工醫院指，焦姓男子送院時已失去呼吸、心跳，全身發黑、瞳孔已放大且四肢肌肉已僵硬，經急救後，當天下午5點58分宣告不治。胡姓男子則於晚上6時急救無效，回天乏術。另有4名搜救人員也被螫傷，所幸治療後沒有大礙。

有傷者表示，他們20人早上10時多在登山口集合出發，經過約1.5小時後，突然有一整群蜂竄出，可用傾巢而出形容，怎麼逃也逃不掉，許多人逃跑時跌倒，手腳等多處被叮傷，但沒看到蜂窩。搜救人員在現場未找到蜂窩，卻發現蜂幾乎都是黑色且長度約3至5公分。

若闖警戒範圍  保護頭部壓低身體趕快離開

養蜂專家黃遑龍指出，蜂幾乎整隻是黑色，研判是黑腹虎頭蜂，牠們生性敏感，因此一有風吹草動就會派出「偵查蜂」尋找威脅目標。

新北市動保處稱，基本上虎頭蜂不會主動攻擊人，若闖入蜂巢警戒範圍內，看到有1、2隻蜂在警戒，要趕快以衣服或手肘保護頭部，壓低身體趕快離開，千萬不要反應激烈，大動作揮動手臂、奔跑等，否則容易刺激虎頭蜂釋放費洛蒙，引發大批蜂群攻擊。虎頭蜂攻擊時會選擇黑色、有絨毛、正在移動的目標，也就是人的頭部，所以登山應穿著「淺色長袖衣物」，減少皮膚露出，遇虎頭蜂螫咬時，戴上淺色帽子保護頭，避免穿短褲、顏色鮮艷衣服。
 

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