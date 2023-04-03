熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
中國
2023-04-03 11:16:00

街頭叫賣「特殊棺材」引圍觀　資深同業爆：「這材料」可耐腐

分享：
小販在車上擺了兩副黑色「不鏽鋼」棺材叫賣。（微博＠沸點視頻）

小販在車上擺了兩副黑色「不鏽鋼」棺材叫賣。（微博＠沸點視頻）

記者林兪彤／綜合報道

在內地四川省富順縣的一個農貿市場，有一個奇特的場景，一輛小貨車拉兩具黑色的不銹鋼棺材沿大街上叫賣，引起附近村民的好奇圍觀。而大多數村民顯然對「不銹鋼棺材」沒有太大興趣，認為農貿市場並不是賣棺材的地方，平常見到了也覺得容易「觸霉頭」。也有民眾表示，雖然木頭棺材沒有不鏽鋼的重量來的輕，但至少環保、符合規定。

據《極目新聞》報道，有商家表示，該商販叫賣的不鏽鋼棺實際則是「玻璃鋼」材，從事30餘年喪葬行業的業界人事說明，他表示自己在多年前，曾看過用樹脂製作的骨灰盒，流行過一段時間，後來就消失了，「我還是第一次看見這種材的棺材在市面上銷售」。相對於傳統木棺材，玻璃鋼材確實相對新奇，也引來了不少好奇村民的圍觀，「車上擺了兩副棺材，黑色的，剛開始還有很多人圍看熱鬧，後來沒多久就離開了」。

網絡銷售的不銹鋼製冷棺材。 商販叫賣的不銹鋼棺材。

村內幾間棺材鋪店家說，當地風氣仍為保守，一直維持土葬習俗，棺材也以木頭為主，根據棺材板厚薄不同，價格約在3,000元到6,000元人民幣（3,4176,834港元）。而該鎮之前也有人拉着類似材質的棺材兜售，一副只要2,000多元人民幣（2,278港元），重量也比木棺材輕上許多。一名殯葬業界人士透露，一般民眾下葬習慣使用木棺，用其他合成材或對土壤造成破壞，造成環境污染，「這類玻璃鋼材的棺材，最大特點是耐腐蝕，埋在土幾十年都不腐壞」。針對此事，當地代寺鎮政府專門召開鎮村幹部大會，以《四川省殯葬管理條例》為規章，再次明確在火葬區禁售棺材等土葬用品，下一步將對全鎮喪葬用品銷售商家進行檢查、整治。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受