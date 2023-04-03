街頭叫賣「特殊棺材」引圍觀　資深同業爆：「這材料」可耐腐

記者林兪彤／綜合報道

在內地四川省富順縣的一個農貿市場，有一個奇特的場景，一輛小貨車拉着兩具黑色的不銹鋼棺材沿着大街上叫賣，引起附近村民的好奇圍觀。而大多數村民顯然對「不銹鋼棺材」沒有太大興趣，認為農貿市場並不是賣棺材的地方，平常見到了也覺得容易「觸霉頭」。也有民眾表示，雖然木頭棺材沒有不鏽鋼的重量來的輕，但至少環保、符合規定。

據《極目新聞》報道，有商家表示，該商販叫賣的不鏽鋼棺實際則是「玻璃鋼」材料，從事30餘年喪葬行業的業界人事說明，他表示自己在多年前，曾看過用樹脂製作的骨灰盒，流行過一段時間，後來就消失了，「我還是第一次看見這種材料的棺材在市面上銷售」。相對於傳統木料棺材，玻璃鋼材料確實相對新奇，也引來了不少好奇村民的圍觀，「車上擺了兩副棺材，黑色的，剛開始還有很多人圍着看熱鬧，後來沒多久就離開了」。