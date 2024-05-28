街頭小食｜臭豆腐、叮叮糖 那些年我們吃過的味道

客家炸油糍 原來是蘿蔔絲餅 還記得昔日放學後跟同學一起「掃街」嗎？放工後，總愛吃幾件街頭小食才願意回家嗎？儘管不少傳統的街頭小食已逐漸式微，甚至消失，但我們都會記得那些熟悉的味道，莫失莫忘。 客家小食炸油糍，這名字看似陌生，但說到蘿蔔絲餅，大家應該恍然大悟吧。 這款由五香粉、胡椒粉、糖、鹽、麻油調味的蘿蔔絲，混合了蝦米、芫茜和麵粉漿調成圓形餅狀，放進油鑊炸熟後，再蘸點甜醬或辣醬同吃，色澤金黃，外脆香口，入口有濃濃的蘿蔔甜味，令人回味。 延伸閱讀：為甚麼汽水叫「荷蘭水」? 重溫那些年喝過的汽水