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2024-05-28 10:43:00

街頭小食｜臭豆腐、叮叮糖　那些年我們吃過的味道

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街頭小食｜臭豆腐、叮叮糖　那些年我們吃過的味道

街頭小食｜臭豆腐、叮叮糖　那些年我們吃過的味道

你喜歡「掃街」吃街頭小食嗎？魚蛋、燒賣、雞蛋仔、煎釀三寶，都是大熱之選。不過，倒數至上世紀60至80年代，街頭小食的種類五花八門，例如炸油糍、冷糕、叮叮糖、牛雜、臭豆腐，有些已經絕迹街頭，有些亦愈來愈少見了。

這些回憶的味道，懷念嗎？

文章出處：「當代中國」網站

雖然昔日在街頭擺賣的小販檔已不復見，但現在仍有不少街邊小食攤檔售賣各種小食，你總會找到合口味的小食吧！（圖片來源：Shutterstock） 客家小食炸油糍，名字看似陌生，但說到蘿蔔絲餅，大家都會該恍然大悟。（網上截圖） 炸油糍是由五香粉、胡椒粉、糖、鹽、麻油調味的蘿蔔絲，混合了蝦米、芫茜和麵粉漿調成圓形餅狀，放進油鑊炸熟後製成的。（網上截圖） 炸油糍蘸點甜醬或辣醬同吃，特別滋味。（網上圖片）

客家炸油糍 原來是蘿蔔絲餅

還記得昔日放學後跟同學一起「掃街」嗎？放工後，總愛吃幾件街頭小食才願意回家嗎？儘管不少傳統的街頭小食已逐漸式微，甚至消失，但我們都會記得那些熟悉的味道，莫失莫忘。

客家小食炸油糍，這名字看似陌生，但說到蘿蔔絲餅，大家應該恍然大悟吧。

這款由五香粉、胡椒粉、糖、鹽、麻油調味的蘿蔔絲，混合了蝦米、芫茜和麵粉漿調成圓形餅狀，放進油鑊炸熟後，再蘸點甜醬或辣醬同吃，色澤金黃，外脆香口，入口有濃濃的蘿蔔甜味，令人回味。

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冷糕是用一個圓形大平底鑊製成，將麵粉漿加入鑊中，隨即蓋上鑊蓋，一會後金黃香脆的糕底便完成。取出後灑上芝麻、花生、椰絲、砂糖等，待有客人時，便切成八至十多份售賣。（網上截圖） 冷糕是用一個圓形大平底鑊製成，將麵粉漿加入鑊中，隨即蓋上鑊蓋，一會後金黃香脆的糕底便完成。取出後灑上芝麻、花生、椰絲、砂糖等，待有客人時，便切成八至十多份售賣。（網上截圖） 對摺切成三角形的冷糕。（網上截圖） 對摺切成三角形的冷糕。（網上截圖）

潮州冷糕不是凍食？ 

跟炸油糍一樣，潮州冷糕現已不復見，其「冷」字讀音是潮洲「打冷」的「冷」；亦因為「冷」字，令不少人誤以為它是凍食的。

其實潮洲冷糕是在加熱的蛋漿上，灑上芝麻、花生、椰絲、砂糖等，然後對摺切成三角形的「冷糕」。因為冷糕會加入大量砂糖，所以又被稱為「砂糖夾餅」。

冷糕的餡料多而細碎，吃時宜輕壓着邊位吃，有助防止餡料掉下來。吃時口感豐富又煙韌，滋味無窮。

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現在街頭上已找不到傳統的「叮叮糖」，也看不到小販用鎚仔敲碎糖果和聽不到那些叮叮噹噹的聲音了。（網上截圖） 童年最愛的甜食糖果「叮叮糖」。（網上圖片）） 街頭牛雜檔售賣多種牛的內臟，包括牛肚、牛胃、牛心、牛肝、牛腎、牛肺、牛柏枼、牛腸等，浸在濃濃的鹵水汁之中，每個部位吃來都很美味。你最喜愛吃哪一款？（網上截圖） 昔日的街頭牛雜檔，你幫襯過嗎？（網上截圖）

叮叮糖要靠鐵鎚才有得食？

以往街頭牛雜檔總是圍着不少學生和打工仔，由牛的內臟煮成的牛雜，包括牛肚、牛胃、牛心、牛肝、牛腎、牛肺、牛柏枼、牛腸等，浸在濃濃的鹵水汁之中，每個部位吃來都味道濃郁。

有關吃牛雜的起源，有指始於清代末年的廣州，當時一些老弱病殘的水牛都會被屠宰來食用，經烹調後呈現出獨特的美味，因而漸漸成為民間美食。

香港現在已甚少看到街頭牛雜檔，想吃牛雜的話，就要轉往粉麵店了。而香港熱愛牛雜的市民，更在網上成立了牛雜牛腩關注組，讓各區的愛好者交流心得。

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臭豆腐是由原本無味的豆腐自然發酵而成，而隨着地區、食用方法的不同，製作方法及成品也有很大差別，味道也有不同。（網上截圖） 當你走在街上，遠處飄來一陣強烈的臭豆腐味道時，你會追蹤而至大快朵頤，還是討厭得掩鼻快步走過？（網上圖片）

愛恨交纏臭豆腐 慈禧太后也是粉絲？

若選讓人最愛又最恨的街頭小食，一定非臭豆腐莫屬。當走在街上，遠處飄來一陣強烈的味道，討厭者立即掩鼻快步走過，但愛此道者卻心中大喜，一嘗心頭好。

臭豆腐是由豆腐發酵製作而來。相傳清朝康熙八年，有一位在北京經營豆腐店的人，因一次他做的豆腐未有賣完，就將豆腐切成小塊，加入鹽、花椒等一起放進罈子裏。

數天後，罈子中的豆腐變成青色，並且奇臭無比，但他嘗一口卻發現非常可口。於是，他當試將這些臭豆腐發售，結果吸引了不少人購買，而臭豆腐也因此揚名天下，成為特色小食。有說，當時連慈禧太后也喜愛吃臭豆腐。

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還記得以往香港不少售賣臭豆腐的小販，會肩挑炭爐、油鑊，在街頭擺檔，食客會隨着臭豆腐的味道追尋而至。不過，這股獨特氣味亦有不少人感到受不了，加上製作臭豆腐需時，因此現時售賣臭豆腐的攤檔已經不多了。

這些碩果僅存的懷舊街頭小食，若你有幸遇上了，在大快朵頤之餘，記得要跟親朋好友分享，讓更多人可以重溫那些年的開心回憶。

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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