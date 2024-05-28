街頭小食｜臭豆腐、叮叮糖　那些年我們吃過的味道

你喜歡「掃街」吃街頭小食嗎？魚蛋、燒賣、雞蛋仔、煎釀三寶，都是大熱之選。不過，倒數至上世紀60至80年代，街頭小食的種類五花八門，例如炸油糍、冷糕、叮叮糖、牛雜、臭豆腐，有些已經絕迹街頭，有些亦愈來愈少見了。
這些回憶的味道，懷念嗎？
文章出處：「當代中國」網站
客家炸油糍 原來是蘿蔔絲餅
還記得昔日放學後跟同學一起「掃街」嗎？放工後，總愛吃幾件街頭小食才願意回家嗎？儘管不少傳統的街頭小食已逐漸式微，甚至消失，但我們都會記得那些熟悉的味道，莫失莫忘。
客家小食炸油糍，這名字看似陌生，但說到蘿蔔絲餅，大家應該恍然大悟吧。
這款由五香粉、胡椒粉、糖、鹽、麻油調味的蘿蔔絲，混合了蝦米、芫茜和麵粉漿調成圓形餅狀，放進油鑊炸熟後，再蘸點甜醬或辣醬同吃，色澤金黃，外脆香口，入口有濃濃的蘿蔔甜味，令人回味。
潮州冷糕不是凍食？
跟炸油糍一樣，潮州冷糕現已不復見，其「冷」字讀音是潮洲「打冷」的「冷」；亦因為「冷」字，令不少人誤以為它是凍食的。
其實潮洲冷糕是在加熱的蛋漿上，灑上芝麻、花生、椰絲、砂糖等，然後對摺切成三角形的「冷糕」。因為冷糕會加入大量砂糖，所以又被稱為「砂糖夾餅」。
冷糕的餡料多而細碎，吃時宜輕壓着邊位吃，有助防止餡料掉下來。吃時口感豐富又煙韌，滋味無窮。
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叮叮糖要靠鐵鎚才有得食？
以往街頭牛雜檔總是圍着不少學生和打工仔，由牛的內臟煮成的牛雜，包括牛肚、牛胃、牛心、牛肝、牛腎、牛肺、牛柏枼、牛腸等，浸在濃濃的鹵水汁之中，每個部位吃來都味道濃郁。
有關吃牛雜的起源，有指始於清代末年的廣州，當時一些老弱病殘的水牛都會被屠宰來食用，經烹調後呈現出獨特的美味，因而漸漸成為民間美食。
香港現在已甚少看到街頭牛雜檔，想吃牛雜的話，就要轉往粉麵店了。而香港熱愛牛雜的市民，更在網上成立了牛雜牛腩關注組，讓各區的愛好者交流心得。
愛恨交纏臭豆腐 慈禧太后也是粉絲？
若選讓人最愛又最恨的街頭小食，一定非臭豆腐莫屬。當走在街上，遠處飄來一陣強烈的味道，討厭者立即掩鼻快步走過，但愛此道者卻心中大喜，一嘗心頭好。
臭豆腐是由豆腐發酵製作而來。相傳清朝康熙八年，有一位在北京經營豆腐店的人，因一次他做的豆腐未有賣完，就將豆腐切成小塊，加入鹽、花椒等一起放進罈子裏。
數天後，罈子中的豆腐變成青色，並且奇臭無比，但他嘗一口卻發現非常可口。於是，他當試將這些臭豆腐發售，結果吸引了不少人購買，而臭豆腐也因此揚名天下，成為特色小食。有說，當時連慈禧太后也喜愛吃臭豆腐。
還記得以往香港不少售賣臭豆腐的小販，會肩挑炭爐、油鑊，在街頭擺檔，食客會隨着臭豆腐的味道追尋而至。不過，這股獨特氣味亦有不少人感到受不了，加上製作臭豆腐需時，因此現時售賣臭豆腐的攤檔已經不多了。
這些碩果僅存的懷舊街頭小食，若你有幸遇上了，在大快朵頤之餘，記得要跟親朋好友分享，讓更多人可以重溫那些年的開心回憶。