被指呃病人賣營養粉牟利　湖南名醫劉翔峰涉嚴重違法遭調查

近日內地網路瘋傳，湖南省中南大學湘雅二醫院著名醫生劉翔峰被踢爆利用病人的死亡恐懼，在安排病人切除腫瘤手術時，故意製造人造造口，要病人每天掛「屎袋」，從而高價販售「營養粉」牟利，以及亂切病人器官等，終在輿論壓力下，被醫院免去副主任一職。內地《新華社》今日報道，長沙市紀委監委昨晚通報，劉翔峰涉嫌嚴重違法，目前正被監察調查。

涉亂做人造 造口 切器官

事源近日有網民爆料，指一名52歲張愛國因罹患直腸癌，到中南大學湘雅二醫院接受治療，當時主治醫生劉翔峰安排切除腫瘤手術，惟他故意做直腸造口術，導致病人每天需要掛著「屎袋」，病人的醫護女兒得知有關事件，四處向同行打聽，從而揭發根本無必要做人造造口手術，病人的妻子亦指劉翔峰藉以販售高價「營養粉」牟利，賺取黑心錢。

此外，一名自稱為湘雅二醫院實習生的網友亦在網上發布視頻，指醫生劉翔峰平日將患者當成一種金融產品，如果不能找到腸梗塞，就會將患者正常腸道切除，涉嫌存在醫療失德問題。

事件在網絡瘋傳，惹來內地網民譁然。在輿論壓力下，中南大學湘雅二醫院宣布停止劉翔峰醫生的工作，並在初步調查後發現，劉翔峰在醫療過程中存在不規範的行為，決定免去劉翔峰湖南省創傷急救中心副主任職務，同時湖南省衛健委亦聯合大學成立調查組跟進事件。不過，劉翔峰事件仍然在網上熱議，有網民認為事件反映目前內地醫療問題。