被男同事「拍一下背」她1年沒上班　稱中「鐵砂掌」索賠18萬

據《1818黃金眼》報導，鄭女士今年35歲，稱事情發生在去年6月28日，當時她人在安保室休息，恰逢換班時間，被呂姓班長從後方拍了一下背，頓時有「像觸電一樣的感覺，手麻麻的」，之後人一直不舒服，遂前往醫院就診，經過詳細檢查，被確診為頸椎和胸椎間盤突出。

浙江杭州一名女子日前向媒體投訴，之前在地鐵站當保全，被男同事拍了一下背，堅信中了「鐵砂掌」，導致一年沒法上班工作，要向對方索賠4萬人民幣。

據《1818黃金眼》報道，鄭女士今年35歲，稱事情發生在去年6月28日，當時她人在安保室休息，恰逢換班時間，被呂姓班長從後方拍了一下背，頓時有「像觸電一樣的感覺，手麻麻的」，之後人一直不舒服，遂前往醫院就診，經過詳細檢查，被確診為頸椎和胸椎間盤突出。

鄭女向記者表示此前曾聽隊長提及呂班長練過鐵砂掌，堅信是這「一巴掌」導致，她除了拿出診斷證明外，還出示當時請女同事拍攝下的背部照片，五個指印清晰可見，於是要求呂班長承擔相應責任，並尋求合理賠償。