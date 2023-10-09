被譽為中國「飛彈驅逐艦之父」　93歲中工院院士潘鏡芙病逝

為國防做出卓越貢獻 封「飛彈驅逐艦之父」

綜合內地媒報道，潘鏡芙1930年1月出生於浙江省湖州市，1952年畢業於浙江大學電機系，1995年當選中工院院士。潘鏡芙曾任中國船舶重工集團701所研究員，歷任該所副所長兼副總工程師、驅逐艦總設計師。主要從事水面艦艇設計研究，成功主持設計了中國兩代4種型號飛彈驅逐艦，開拓了驅逐艦的總體設計、全武器綜合作戰系統和電磁兼容等新技術領域，為國防做出卓越貢獻，先後獲得全國科學大會獎、國家科技進步獎等，更被封為「飛彈驅逐艦之父」。

1966年，潘鏡芙以設計領導小組主要成員的身分，在第一代飛彈驅逐艦負責電力、動力和武器系統。由潘鏡芙擔任總設計師的第二代新型飛彈驅逐艦研發過程，他透過採用國內新技術成果與引進柴燃聯合動力裝置等先進技術相結合的方針，促進中國造船、機電、電子等工業的發展。第二代新型飛彈驅逐艦「哈爾濱艦」和「青島艦」分別於1994年和1996年交付軍方。此後，潘鏡芙逐漸從技術一線轉入幕後，不再負責艦船設計工作，但仍然擔任軍艦設計的顧問，2018年底，高齡88歲的潘鏡芙正式退休。

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