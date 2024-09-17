補習班女教師爆金句「你努力能抱同齡人女兒」　不雅內容惹眾怒(有片)

內地一間知名公職補習機構因一名女教師爆出以「如果你不努力，你的女兒可能被同齡人抱著；你努力，你抱著同齡人的女兒」為宣傳標語，引發社會大眾對於該補習班教學內容的質疑，紛紛批評有關言論內容不雅、價值觀扭曲，還涉及「物化女性」、「消費女性」等，涉事補習班隨即發文澄清。

綜合《鳯凰網財經》等內地媒體報道，「華圖教育」是中國知名的公職補習班，主要提供公務人員考試的輔導課程。早前有用戶向媒體反映，課堂上有以「如果你不努力，你的女兒可能被同齡人抱著；你努力，你抱著同齡人的女兒」的簡報宣傳標語，經網上傳播後引發熱議，許多網友在留言表示：「難道中國公務員的福利還有這一項嗎」、「我們女孩招惹誰了」、「不敢想象這是一個公考機構的宣傳標語」、「好像還是女老師弄的……經驗談嗎……」、「好噁心的宣傳」等。