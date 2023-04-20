裝修火花引燃油漆揮發物 北京長峰醫院大火29死

北京豐台區長峰醫院前日發生的大火，死亡人數繼續增加，至今已增至29人死亡，包括26名留院病人。當局初步調查，相信醫院內部裝修產生火花，點燃現場可燃油漆揮發物引致火災，長峰醫院的正、副院長等12人已被刑事拘留。

豐台區消防前日下午近1時接報，北京長峰醫院住院部東樓發生火警，約半小時後已撲滅明火，至下午3時半結束救援工作，期間疏散及轉移71名病人。死者除留院病人外，另有一名護士、一名醫護工及一名病人家屬不幸喪生。

《中國青年報》引述醫護工人王春華回憶當時情況，「不知道怎麼發生的火災，一下子就燒過來了。」身處住院部8樓、即頂層的他，面對猛烈火勢，只好爬出外牆，順著外牆的水管希望爬到地面，但最後還是從高處直接跳下來，幸保一命。王春華表示，起火地點在5樓以上，而住院部較高樓層主要是老人、臨終病房，病人多數行動不便，若這些病人可以走動，相信逃生機會更大。