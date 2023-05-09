裸貸｜借5000還550萬 女子無力償還「裸照」被廣傳親友

大陸近年來「裸貸」問題頻傳，由於向銀行貸款不易，不少年輕女子選擇用「裸照」向地下錢莊借錢。浙江一名26歲女子因沉迷網路賭博無力償還賭債，選擇向網路借貸平台「裸貸」借款5000元人民幣，沒想到短短4個月，利滾利欠款竟達550萬元人民幣，不料平台為了催收貸款，將其裸照肆意傳給親友，致女子患上憂鬱症。

4個月累積貸款500多萬元人民幣 萌輕生念頭

據《新聞晨報》報道，今年4月，家住浙江紹興越城區的張先生撥打了110報警電話，稱自己26歲的女兒因憂鬱症，離家出走，隨時有輕生可能。張先生告訴民警，女兒因迷戀網路賭博，越賭越凶，無力償還賭資，想到了網路貸款，她將自己手持身份證的裸照和影片發給了一個私人的貸款平台，而平台為了催收貸款，將照片和視頻肆意傳播發送給親戚朋友，包括其丈夫、工作單位同事，就連父母親都收到女兒裸照。警方立即展開搜尋，終於找到了張先生的女兒，張女表示第一次借了5000元人民幣，實際到手只有3500元人民幣，5天還款，每天要還300元人民幣的利息。很快第一筆貸款到期，張女卻無力還款，她提出要再次以相同的形式借款。此時，嫌疑人團夥向張女士推薦短期借款，要求次日歸還。舉例借1萬元人民幣，到手只有5000元人民幣，24小時內還要歸還1萬元人民幣。