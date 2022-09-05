西北工業大學遭網絡攻擊 官方調查報告：美國國家安全局發動

陝西西北工業大學今年4月報警，指郵件系統遭受境外黑客攻擊。經過約5個月詳細調查，西安碑林警方今日通報，發動今次網絡攻擊的，是「具有美國政府背景的機構及其僱員所為」。官媒央視更進一步披露，攻擊源自美國國家安全局的「特定入侵行動辦公室」(TAO)。

央視：美方多年來對中國網絡目標進行上萬次攻擊 西安碑林警方指出，涉事機構利用位於中國周邊國家、已提前秘密遠端控制的網絡設備為「跳板」，使用部署於美國本土名為「酸狐狸」的中間人攻擊平台及多種網絡攻擊武器，對該大學多個信息網絡實施大規模而持續的網絡攻擊。 央視則報道，今次調查還發現，美國國家安全局的「特定入侵行動辦公室」，多年來對中國國內的網絡目標，進行了上萬次惡意網絡攻擊，控制了數以萬計網絡設備，竊取了超過140GB的高價值數據。

聯合技術團隊發現美方向中方發動網絡攻擊實證 報道指，國家計算機病毒應急處理中心和網絡安全公司「360」組成聯合技術團隊，全程參與今次案件的技術分析工作，先後從西北工業大學的多個信息系統和上網終端中提取到多款木馬樣本，綜合使用國內現有數據資源和分析手段，同時得到歐洲、南亞部分國家合作夥伴的通力支持，全面還原相關攻擊事件的總體概況、技術特徵、攻擊武器、攻擊路徑及攻擊源頭，掌握到美國國家安全局「特定入侵行動辦公室」對中國信息網絡進行網絡攻擊和數據竊密的相關證據，涉及13名在美國國內對中國直接發起網絡攻擊的人員，以及為構建網絡攻擊環境而與美國電信運營商簽訂的合約60多份，電子文件170多份。報道提到，相關調查結果已上報國家有關部門。