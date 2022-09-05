西北工業大學遭網絡攻擊 官方調查報告：美國國家安全局發動

陝西西北工業大學今年4月報警，指郵件系統遭受境外黑客攻擊。經過約5個月詳細調查，西安碑林警方今日通報，發動今次網絡攻擊的，是「具有美國政府背景的機構及其僱員所為」。官媒央視更進一步披露，攻擊源自美國國家安全局的「特定入侵行動辦公室」(TAO)。
央視：美方多年來對中國網絡目標進行上萬次攻擊
西安碑林警方指出，涉事機構利用位於中國周邊國家、已提前秘密遠端控制的網絡設備為「跳板」，使用部署於美國本土名為「酸狐狸」的中間人攻擊平台及多種網絡攻擊武器，對該大學多個信息網絡實施大規模而持續的網絡攻擊。
央視則報道，今次調查還發現，美國國家安全局的「特定入侵行動辦公室」，多年來對中國國內的網絡目標，進行了上萬次惡意網絡攻擊，控制了數以萬計網絡設備，竊取了超過140GB的高價值數據。
聯合技術團隊發現美方向中方發動網絡攻擊實證
報道指，國家計算機病毒應急處理中心和網絡安全公司「360」組成聯合技術團隊，全程參與今次案件的技術分析工作，先後從西北工業大學的多個信息系統和上網終端中提取到多款木馬樣本，綜合使用國內現有數據資源和分析手段，同時得到歐洲、南亞部分國家合作夥伴的通力支持，全面還原相關攻擊事件的總體概況、技術特徵、攻擊武器、攻擊路徑及攻擊源頭，掌握到美國國家安全局「特定入侵行動辦公室」對中國信息網絡進行網絡攻擊和數據竊密的相關證據，涉及13名在美國國內對中國直接發起網絡攻擊的人員，以及為構建網絡攻擊環境而與美國電信運營商簽訂的合約60多份，電子文件170多份。報道提到，相關調查結果已上報國家有關部門。
外交部新發言人毛寧：美方長期監聽中國手機用戶
在北京，首度亮相的外交部新任發言人毛寧表示，今次調查結果「揭露了美國政府對中國進行網絡攻擊的又一個實例」，美國國家安全局對中國實施網絡攻擊和數據竊密的證據鏈清晰完整，顯示出美方先後使用41種私人網絡攻擊武器裝備，對西北工業大學發起上千次攻擊竊密行動，竊取了一批核心技術數據，且「美方還長期對中國的手機用戶進行無差別語音監聽，非法竊取手機用戶的短信內容，並對其進行無線定位」。
中方強烈譴責 促美方解釋並停止對中方網絡攻擊
毛寧批評，美方的行徑嚴重危害中國國家安全及公民個人信息安全，「中方對此強烈譴責，我們要求美方作出解釋，並立即停止不法行為」。毛寧又呼籲，美國作為擁有最強大網絡技術實力的國家，應立即停止利用自身優勢，對他國進行竊密和攻擊，以負責任的態度參與全球網絡空間治理，為維護網絡安全發揮建設性作用。