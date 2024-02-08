西周青銅器豐邢叔簋被盜40年 美國尋回送返北京 刻3行18字書法

西周青銅器「豐邢叔簋」被盜後流亡海外40年，去年被人發現這件逾千年的文物在紐約，在各方努力協助溝通下，持有人決定捐贈給內地，並已在1月底運抵北京。

豐邢叔簋1984年11月被盜，據《央視》報導，2023年1月，內地國家文物局透過駐英大使館獲悉，「豐邢叔簋」現身美國紐約，第一時間啟動流失文物追索程序。持有人及其母親了解到文物的歷史之後，決定要「做正確的事」，無條件將文物給予內地。同年11月，內地駐紐約領事館代表國家文物局接收和暫存保管「豐邢叔簋」。豐邢叔簋在專機護送下於2024年1月28日運抵北京，經專家現場勘定，證實為原器。