西周青銅器豐邢叔簋被盜40年 美國尋回送返北京 刻3行18字書法

西周青銅器「豐邢叔簋」被盜後流亡海外40年，去年被人發現這件逾千年的文物在紐約，在各方努力協助溝通下，持有人決定捐贈給內地，並已在1月底運抵北京。
豐邢叔簋1984年11月被盜，據《央視》報導，2023年1月，內地國家文物局透過駐英大使館獲悉，「豐邢叔簋」現身美國紐約，第一時間啟動流失文物追索程序。持有人及其母親了解到文物的歷史之後，決定要「做正確的事」，無條件將文物給予內地。同年11月，內地駐紐約領事館代表國家文物局接收和暫存保管「豐邢叔簋」。豐邢叔簋在專機護送下於2024年1月28日運抵北京，經專家現場勘定，證實為原器。
豐邢叔簋反映西周鑄造水準
《央視新聞》指豐邢叔簋於1978年在陝西省寶雞市扶風縣法門鎮一處西周晚期青銅器窖藏出土，通高18公分，口徑21公分，腹深12公分，重6000克。腹鼓，斂口，上腹飾一周竊曲紋，腹下部飾瓦楞紋，圈足下接獸首三扁足，雙耳上端均飾卷鼻獸首，是典型的西周青銅器。
報導指出豐邢叔簋內部鑄有銘文3行18字（含重文2個），「豐邢叔作伯姬尊簋，其萬年子子孫孫永寶用」，書法精湛，器物製作工藝反映了西周青銅器高超的鑄造水準。
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