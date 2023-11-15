西安地鐵座位下裝暖氣　網民：南方人只能蜷縮成一團

西安近日的氣溫落在10℃左右，太陽下山後甚至會迎來接近0℃的低溫，根據西安地鐵發布的消息，隨著氣溫下降，列車開啟了暖氣設備，電暖氣安裝在座椅下方，溫度可調節，如果當日氣溫低於-5℃，列車在出發前就會開啟電暖氣，讓乘客從身體暖到心裡。

受冷空氣影響，大陸多地開始出現低溫天氣，為了讓民眾搭乘大眾運輸時不會凍到震，西安地鐵的座椅下方設置了電暖器，讓民眾驚呼「坐地鐵就像上炕」！西安近日的氣溫落在10℃左右，太陽下山後甚至會迎來接近0℃的低溫，根據西安地鐵發布的消息，隨氣溫下降，列車開啟了暖氣設備，電暖氣安裝在座椅下方，溫度可調節，如果當日氣溫低於-5℃，列車在出發前就會開啟電暖氣，讓乘客從身體暖到心入面。

北京、天津、鄭州、武漢、瀋陽等地鐵也有座椅加熱

消息曝光後，「西安坐地鐵坐出了炕的感覺」關鍵字直衝微博熱搜第一，不少網友羨慕表示「南方孩子流下羨慕的淚水」「這也太人性了吧」「南方孩子只能蜷縮成一團，兩條腿狂抖」。除了西安外，北京、天津、鄭州、武漢、瀋陽等地的民眾也表示，自己城市的地鐵也有座椅加熱，不過雖然開暖氣的本意良善，但如果車廂上人潮擁擠的話，反而會像「夏天抱暖爐」一樣汗如雨下。據「西安地鐵」公眾號介紹，目前暖氣現階段正進行設備檢修，將清潔檢查電暖器、廢排風機，試驗好暖氣、排風功能，第二階段進行電氣櫃電路元件清潔點溫，後續在日常檢查中進行盯控，確保設備以最好的狀態過冬 。