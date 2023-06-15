西安女子偷水果後奸笑離去　攤販兒子心疼：老人家一天才賺90元

6月14日，有內地網友上傳了一段影片，內容是西安有老人在路邊擺攤賣水果，一名女子卻突然靠過去偷拿了幾顆後離去，臉上還帶着得逞的笑容，該事件在社交媒體引來熱議，不少人出面「聲討」女子貪小便宜、欺負老實人的行為。

家裏有經濟困難 74歲老翁來回30公里賣水果

影片中，老人正在給其他顧客秤水果，該名女子卻趁老人不注意，拿了幾個水果放進包裏，然後笑嘻嘻地離去。不少人質疑為何「拍攝者不救」，上傳影片的網友則回應，自己當時正在開車，停等紅綠燈時看到這場景，才氣憤的拿起手機紀錄，但無奈前後都有其他車輛，實在是無法下車制止。

有媒體事後找到了這名老人，對其進行採訪，老人表示，自己當時在服務其他的客人，確實沒注意到這名女子。老人的兒子則不滿地說，因為家裏出現經濟困難，才讓父親已經74歲了，還要每天來回30多公里賣杏子，早上6點就要出門，晚上9點才到家，早出晚歸十幾小時，僅賺取90多元人民幣的微小收入，扣掉成本後更是所剩無幾。

因此看到影片裏的事情，讓老人的兒子心裏相當心疼父親，由於老人不會用手機，收款碼是綁定兒子的手機，付了多少全憑大家良心，兒子呼籲「哪怕你不想買，給你吃幾個都沒事，但妳不能『偷拿』」，並希望該名女子可以主動出面，向老人家致歉。

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