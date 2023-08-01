西安漢文帝殉葬坑出土2000年前完整大貓熊骨骼 並發現許多珍禽異獸

大陸考古有新發現！近日考古團隊在陝西西安漢文帝霸陵西側動物殉葬坑，發掘出土一具2000多年前的大貓熊骨骼，生前來自秦嶺北坡。據悉，在2000多年前陪葬大貓熊，可能是因為漢文帝十分喜愛「國寶」。

陪葬許多珍禽異獸

據《陝視新聞》7月31日報道，該墓葬坑位於西安白鹿原，陝西考古研究所研究員胡松梅透露，這是一具完整的大貓熊骨骼，頭向帝陵，尾向西邊，這應該是秦嶺北坡的大熊貓，墓入面還是首次發現。

據悉這座墓葬坑距離漢文帝霸陵南方約2公里之處，為漢文帝劉恒母親薄太后的南陵。該區域出土一大批完整金銀器，還有一枚罕見帶文字器物，以及一處「地下苑囿」，陪葬了許多珍禽異獸，並發現有大貓熊、金絲猴等「國寶級」動物完整骨架。考古研究助理朱晨露提到，《史記》記載「渭川千畝竹」，指當地竹葉繁茂，說明2000年前的西安適合大貓熊生活，另外過去從未發現類似陪葬形式，首次出現動物殉葬坑，象徵皇家陵園的地下苑囿，而古人事死如事生，會按照先人生前的生活習慣，打造同樣的地下世界，可能漢文帝喜歡大貓熊，所以才讓牠跟著陪葬。古書上對貓熊記載不多，有專家認為，最早可上溯至黃帝時期，例如貔貅、貘、猍、貊、玄豹、嚙鐵、食鐵獸等或皆是貓熊古名。《史記·五帝本紀》中「軒轅乃修德振兵，治五氣，教熊羆貔貅貙虎，以與炎帝戰於阪泉之野」，貓熊或在黃帝麾下，與蚩尤打過仗。

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