西安神秘結界？紫荊花勝地兩年9人失蹤 原因曝光(有片)

陝西西安有一處以紫荊花盛開聞名的地方叫西寺溝，近日西寺溝有峪口解封時，有人發現管理單位掛出一個大型警告牌，指出該景點過去兩年便有總共9人在當地遊玩或進行穿越活動時失蹤，提醒登山者切勿走小路擅自穿越，免生危險。(影片截圖)

陝西西安有一處以紫荊花盛開聞名的地方叫西寺溝，近日西寺溝有峪口解封時，有人發現管理單位掛出一個大型警告牌，指出該景點過去兩年便有總共9人在當地遊玩或進行穿越活動時失蹤，提醒登山者切勿走小路擅自穿越，免生危險。

內媒《上游新聞》報道，西寺溝位於西安鄠邑區，近日紫荊花盛開，吸引大量登山者和遊客前往。近日有遊客發現，該處有一個峪口貼有一個巨型警告，指「未開發區域，為了你的人身安全，禁止超越」，上面列出自2023年5月至今，已有9人入山後失蹤，其中有4人是分別獨自進山，餘下兩組人，則分別是3人或2人。

3月25日，因應森林火險紅色預警，鄠邑秦嶺山區所有峪口禁止上山，至最近解封正值紫荊盛開，不少網民在社交平台分享西寺溝的美照和徒步攻略。不少驢友也自行組織了戶外賞花線路。不過，部分線路並不進入西寺溝景區。

遊客自行開發戶外線路

鄠邑區森林旅遊景區管理局工作人員表示，峪口確實貼有相關警示提醒遊客。「目前仍是森林防火期，大家要注意防火，不要走小路，要去正規景區，不能進行穿越，防止意外事故發生。」鄠邑區文旅局介紹，遊客觀賞紫荊花的區域並不屬於西寺溝景區，是遊客自行開發的戶外線路，事實上並不具有景區的功能。