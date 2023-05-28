西安窮租客行20公里掏盡零錢買水果探病　孤獨住院房東拍片感謝

一名房東（圖右）住院，其租客（圖左）竟然徒步走了3小時，20公里的路程去探望他，讓他相當感動。（圖／翻攝微博@濟南時報）

記者陳怡伶／綜合報道

陝西西安有一名房東因生病住院，其租客竟然徒步走了3個多小時，20公里的路程去探望他，還用身上僅存的13元人民幣（約14.4港元），花了11元人民幣（約12.2港元）買了水果，讓房東十分感動，直呼兩個香瓜勝過萬兩黃金，還把此事拍成影片上傳網絡。

房客還用身上僅存的13元人民幣（約14.4港元）買了水果。（圖／翻攝微博@濟南時報）

爸爸殘疾哥哥智障

據《九派新聞》報道，近日住院的房東詹先生在影片中說：「看看我這房客，我這個窮伙計，給我買了2個梨瓜（香瓜），下班來看我了。」房東一開始非常震驚，畢竟連自己的親朋好友都沒來，他沒想到他的租客竟如此地有情有義走了20公里來探望他。

據房東所述，租客平時靠打零工生活，經常餓一頓飽一頓的，吃了今天沒有明天：「他的爸爸殘疾，哥哥是智障，妹妹嫁人，他是家裏的頂梁柱，我的房子房租300至500元（人民幣下同，約333至554港元），覺得他可憐僅收了100元（約111港元）」。