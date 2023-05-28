西安窮租客行20公里掏盡零錢買水果探病　孤獨住院房東拍片感謝

記者陳怡伶／綜合報道
陝西西安有一名房東因生病住院，其租客竟然徒步走了3個多小時，20公里的路程去探望他，還用身上僅存的13元人民幣（約14.4港元），花了11元人民幣（約12.2港元）買了水果，讓房東十分感動，直呼兩個香瓜勝過萬兩黃金，還把此事拍成影片上傳網絡。
房客還用身上僅存的13元人民幣（約14.4港元）買了水果。（圖／翻攝微博@濟南時報）
爸爸殘疾哥哥智障
據《九派新聞》報道，近日住院的房東詹先生在影片中說：「看看我這房客，我這個窮伙計，給我買了2個梨瓜（香瓜），下班來看我了。」房東一開始非常震驚，畢竟連自己的親朋好友都沒來，他沒想到他的租客竟如此地有情有義走了20公里來探望他。
據房東所述，租客平時靠打零工生活，經常餓一頓飽一頓的，吃了今天沒有明天：「他的爸爸殘疾，哥哥是智障，妹妹嫁人，他是家裏的頂梁柱，我的房子房租300至500元（人民幣下同，約333至554港元），覺得他可憐僅收了100元（約111港元）」。
「兩位都是性情中人」
看到租客滿頭大汗來探病，房東很是感動，便問了問租客身上有沒有錢，他說身上有13元（約14.4港元），花了11元（約12.2港元）買水果，只剩2元（約2.22港元）。房東知道他沒錢吃飯，帶他去吃飯並想給他100元（約111港元）路費，但租客再三推拖只收了30元（約33.3港元）。
對此，網友感動地表示，「房東租客都是有心有情有義之人」，「把我看哭了」、「滴水之恩當湧泉以報，兩位都是性情中人」、「他（租客）還要徒步3小時走路回去，剩下的錢還不夠吃一頓飯，這份情誼實在令人感動」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章