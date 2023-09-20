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中國
2023-09-20 15:25:00

西安醫院招募大學生捐糞便　每月最高可獲6000元人民幣補助

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不過並不是人人都可以來「捐大便」，該活動以西安的大學生為主要招募對象，為了確保捐贈的糞便能夠滿足科學研究需要，捐贈者必須身心健康、不熬夜、不吸煙、不飲酒、三餐規律。

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內地陝西西安一間醫院，和醫療公司聯合發起了「招募捐糞志工」的活動，只要捐贈者身體健康狀況良好，每捐一次糞便，最高可獲得300元人民幣的補貼，引發網友熱議。不過並不是人人都可以來「捐大便」，該活動以西安的大學生為主要招募對象，為了確保捐贈的糞便能夠滿足科學研究需要，捐贈者必須身心健康、不熬夜、不吸煙、不飲酒、三餐規律。

收集到的糞便合格率1％都不到

醫療公司工作人員介紹，會根據糞便的時長、質量，綜合各項數據後，來決定每次的補貼金額為多少，最高可以拿到300元人民幣的補貼，一周可以捐五次，這種補貼制度，既能鼓勵更多人參與糞便捐贈，也能提高糞便的品質，最理想的狀態下，捐贈者每個月可以靠「捐糞」賺進6000元人民幣。

這些收集的糞便，將用於菌叢移植的科學研究，將捐贈者健康的腸道菌叢，移植到有腸道疾病的病人腸道內，以達到治療疾病的目的，像是腹瀉、便祕、結腸炎、克隆氏症等遲到相關的疾病，都可以使用這種方式治療。工作人員指出，雖然祭出補貼金後，來諮詢的人數大大增加，但收集到的糞便合格率連1％都不到，未退棟研究順利進行，希望大學生們可以呼朋引伴，一起來當「捐糞大使」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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