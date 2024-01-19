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中國
2024-01-19 13:53:00

西摩犬去Starbucks討免費甜品　一個轉身累主人荷包出血(有片)

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西摩犬去Starbucks討免費甜品，一個轉身害主人荷包出血。(微博)

西摩犬去Starbucks討免費甜品，一個轉身害主人荷包出血。(微博)

國際知名連鎖咖啡品牌星巴克(Starbucks)部分門市提供寵物友善服務，某些指定分店更會為狗狗提供免費甜品「Puppuccino」，相信大部分狗奴都知道，就連狗狗都知道。江蘇一隻西摩犬「帶」主人去討甜品，主人本想著甜品既免費又可令愛犬快樂，何樂而不為，詎料愛犬開心得太忘我，一個轉身竟令主人荷包出血。

綜合報道，江蘇一名女子養了一隻西摩犬名叫「肉包」，她日前帶肉包到Starbucks的「爪爪星萌友」寵物友善門市，向店員索取免費提供的寵物食用的忌廉甜品「Puppuccino」，肉包在店外大叫一聲，可見既興奮又期待。主人將Puppuccino拿到手後，正轉身要尋找座位時，肉包懷疑心繫Puppuccino，未有留意環境，來了個大轉身，不慎撞向商品展示架，上面兩隻陶製水杯立即掉下，並發出清脆的碎裂聲，飼主擔心展示架物品會砸傷肉包，亦怕碎片會傷到牠，率先將肉包護著帶開，之後只能說：「噢！我買了」。

吃得忌廉流個滿襟，滿足又快樂。(微博) 肉包在店外大叫一聲，可見既興奮又期待。(微博) 免費提供的寵物食用的忌廉甜品「Puppuccino」。(微博) 肉包懷疑心繫Puppuccino，未有留意環境，來了個大轉身，不慎撞向商品展示架。(微博) 上面兩隻陶製水碰立即掉下，並發出清脆的碎裂聲。(微博) 主人花了180元人民幣買下兩個殘存的杯蓋。(微博) 肉包終於可以安心狂舔Puppuccino。(微博)

網民：寵物友好店還把易碎品放這麼低

鏡頭一轉，已見主人花了180元人民幣買下兩個殘存的杯蓋。拍片的男主人則質問狗狗：「你知道你做了甚麼事嗎？」肉包一臉天真無邪，又何來知甚麼事？店員也忙著打圓場說「小狗也不是故意的」。之後，肉包終於可以安心狂舔Puppuccino，吃得忌廉流個滿襟，滿足又快樂。狗主表示：「蹭上了星巴克的免費忌廉，順便打破了兩杯子」。

網民卻紛紛開玩笑地回應「還是逃不過消費的命運」、「還好沒砸一排」、「狗狗得留下來洗碗還債了」、「一杯忌廉180元蝕大本」、「第一次看西摩犬吃得這麼狼狽」、「敗家西摩」，亦有網民指出：「寵物友好店還把易碎品放這麼低，分明故意的」、「狗狗沒受傷就好」。

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