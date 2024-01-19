西摩犬去Starbucks討免費甜品　一個轉身累主人荷包出血(有片)

國際知名連鎖咖啡品牌星巴克(Starbucks)部分門市提供寵物友善服務，某些指定分店更會為狗狗提供免費甜品「Puppuccino」，相信大部分狗奴都知道，就連狗狗都知道。江蘇一隻西摩犬「帶」主人去討甜品，主人本想著甜品既免費又可令愛犬快樂，何樂而不為，詎料愛犬開心得太忘我，一個轉身竟令主人荷包出血。

綜合報道，江蘇一名女子養了一隻西摩犬名叫「肉包」，她日前帶肉包到Starbucks的「爪爪星萌友」寵物友善門市，向店員索取免費提供的寵物食用的忌廉甜品「Puppuccino」，肉包在店外大叫一聲，可見既興奮又期待。主人將Puppuccino拿到手後，正轉身要尋找座位時，肉包懷疑心繫Puppuccino，未有留意環境，來了個大轉身，不慎撞向商品展示架，上面兩隻陶製水杯立即掉下，並發出清脆的碎裂聲，飼主擔心展示架物品會砸傷肉包，亦怕碎片會傷到牠，率先將肉包護著帶開，之後只能說：「噢！我買了」。