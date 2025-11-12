西班牙國王費利佩六世訪華 習近平： 願建構全面戰略夥伴關係(更新)

國家主席習近平在北京人民大會堂會見訪華的西班牙國王費利佩六世。(新華社)

【14:30更新】 國家主席習近平今日(12日)在北京人民大會堂會見訪華的西班牙國王費利佩六世。習近平指出兩國堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，為維護國際公平正義發揮了重要作用，西班牙王室為中西關係發展作出了突出貢獻，中方重視西班牙在國際和地區事務中的獨特作用，願同西班牙攜手打造更有國際影響力的全面戰略伙伴關係，中方願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作潛力，擴大相互投資，打造更多標志性項目。

費利佩六世表示，很高興在西中全面戰略伙伴關係20周年之際對中國進行國事訪問，指中國的發展成就舉世矚目，令人欽佩，特別是在脫貧和綠色低碳發展方面的成功經驗值得借鑒，西方願同中方保持密切交往。會見後，兩國元首共同見証簽署經貿、科技、教育等領域10份合作文件。

西班牙國王費利佩六世昨日起一連四日對中國進行國事訪問。(AP)

西班牙國王費利佩六世昨日起一連四日對中國進行國事訪問，是他時隔18年再次訪華。費利佩六世昨晚與國家主席習近平共進私人晚宴，今日舉行會談，預料雙方將簽署系列協議。費利佩六世今次訪華，適逢中西兩國高層關係建立20周年，以及西班牙與世界另一超級大國美國的關係日益惡化之際，外界預期在雙邊政治與經貿合作領域將有更多發展。

費利佩六世昨日在成都出席商業論壇，晚上轉抵北京，與習近平進行私人晚宴，兩人今日舉行會談。費利佩六世亦會同國務院總理李強，以及人大委員長趙樂際會晤，明日將出席中西企業家會議，與兩國商界領袖會面，並參觀一間位於北京郊外的西班牙汽車零部件廠。費利佩六世此行由外交大臣Jose Maria Albares、經濟部長Carlos Cuerpo、工業國務秘書Jordi García Brustenga，以及多名西班牙企業高管陪同。

路透社分析：親華路線出於應對與美國關係惡化的戰術性對沖

外交部發言人上周表示，中方願同西班牙一起，以費利佩六世訪華爲契機，鞏固傳統友誼，拓展互利合作，密切人文交流，加強多邊協調，推動中西全面戰略夥伴關係取得更多成果。