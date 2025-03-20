西班牙集訓受傷腦死 北京足球小將郭嘉璇不治 今原迎19歲

北京全運U19足球隊小將、效力北京國安梯隊的18歲小將郭嘉璇，2月初隨北京足協前往西班牙集訓，與當地球隊的一場友誼賽中期間頭部重創昏迷，上月中被送回國治療，他周三（19日）於北京天壇醫院離世，未及迎接今日（20日）的19歲生辰。 家屬剛向北京足協及北京國安發律師函 內媒引述郭嘉璇哥哥表示，昨日上午收到北京天壇醫院通知，指郭嘉璇進入病危狀態，之後情況反覆，晚上郭嘉璇心臟停頓，並已無法維持生命體徵，經家屬決定放棄治療，醫院隨後宣布郭嘉璇去世。哥哥稱他趕到醫院時，「嘉璇已經被推到太平間」。知情人士稱，由於北京足協及北京國安足球俱樂部不與家屬溝通協商，家屬剛向兩個單位各發律師函。

北京足協感痛心 專家分析訓練賽影片 北京足協發表聲明，對郭嘉璇不幸離世深感痛心、無比惋惜，表示郭嘉璇作為一名優秀的青年球員，對足球事業充滿熱愛。協會表示，自郭嘉璇於2月初意外受傷以來，全力協調醫療資源救治，盡可能滿足家人需求，為避免干擾醫療工作及顧及家人情感，未有再披露訊息，包括比賽過程及醫療方案等。協會指，經協調西班牙方面，已取得訓練賽影片，並組織專家進行分析，將全力維護郭嘉璇合法權益，協助家人做好善後。

郭嘉璇效力於北京國安青年梯隊，司職後衛，兩年前曾入選中國U17國家男子足球隊集訓名單。郭嘉璇入選北京全運U19球隊，由北京足協組織前往西班牙馬德里集訓，2月6日與當地球隊友賽，鏟球時被對方球員的膝蓋擊中頭部受傷昏迷，後被醫院診斷為「顱內出血過多」認定腦死亡，原計劃拔喉，郭嘉璇的兄長及父親堅持要帶他回國治療。 事件發生後，北京足協一度未有公布消息。郭嘉璇兄長在社交平台發文披露事件，方引發內地球迷關注，指郭嘉璇被當地醫院認定腦死亡，根據當地法律需驗屍；惟家人希望將他回國搶救，同時斥北京足協和北京國安未有承諾負擔治療費用。

報道指，北京足協原承諾為郭嘉璇的後續治療負責到底，但後來稱只負責在當地治療和轉運回國的費用，回國後的治療費與家屬共同承擔，賠償問題再商議。對於比賽影片畫面、徵召手續、保險購買等問題，北京足協均未正面回應家屬質疑。北京足協及後曾發聲明強調，一直在全力保障他的救治工作，只要還有一線希望就不會放棄。

