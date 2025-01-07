西藏地震｜6.8級地震增至126死188傷 習近平指示全力救災 (更新)

西藏日喀則市定日縣今日早上9時05分，發生6.8級地震，日喀則市當局表示直至下午3時，已造成95死、130傷，逾千間房屋倒塌。目前，西藏自治區已啓動二級響應。國家主席習近平對西藏日喀則市定日縣6.8級地震作出重要指示強調，全力開展人員搜救，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，確保安全溫暖過冬。

新華社稱，從日喀則市委宣傳部獲悉，經初步排查，截至周二晚上7時，定日縣地震已造成126人遇難、188人受傷，28名重症人員轉移到市人民醫院救治；倒塌房屋3,609戶。

國家衛健委調派醫療專家到災區支援；中國紅十字會調撥棉帳篷、棉被、保暖衝鋒衣、折疊床等4600件救災物資到災區，並派工作組及救援人員前往當地。國家發改委緊急下達1億元人民幣支持災區災後應急恢復；財政部和應急管理部亦緊急預撥1億元支持做好地震災害救災工作。

自治區主要領導已帶隊趕赴震區

自治區主要領導已帶隊趕赴震區，要求全力搶救傷患，排查情況、摸清底數，齊心協力、加強協調，切實保護好人民群眾生命財產安全。西藏自治區日喀則市定日縣發生6.8級地震，震中位於定日縣措果鄉，震中20公里範圍內人口數約6,900人，震中20公里範圍內有3個鄉(鎮、街道)駐地、27個村。