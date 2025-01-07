西藏地震｜6.8級地震增至95死130傷 習近平指示全力救災 (更新)

西藏日喀則市定日縣今日早上9時05分，發生6.8級地震，日喀則市當局表示直至下午3時，已造成95死、130傷，逾千間房屋倒塌。目前，西藏自治區已啓動二級響應。國家主席習近平對西藏日喀則市定日縣6.8級地震作出重要指示強調，全力開展人員搜救，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，確保安全溫暖過冬。 國家衛健委調派醫療專家到災區支援；中國紅十字會調撥棉帳篷、棉被、保暖衝鋒衣、折疊床等4600件救災物資到災區，並派工作組及救援人員前往當地。國家發改委緊急下達1億元人民幣支持災區災後應急恢復；財政部和應急管理部亦緊急預撥1億元支持做好地震災害救災工作。

自治區主要領導已帶隊趕赴震區 自治區主要領導已帶隊趕赴震區，要求全力搶救傷患，排查情況、摸清底數，齊心協力、加強協調，切實保護好人民群眾生命財產安全。西藏自治區日喀則市定日縣發生6.8級地震，震中位於定日縣措果鄉，震中20公里範圍內人口數約6,900人，震中20公里範圍內有3個鄉(鎮、街道)駐地、27個村。

中國地震台網表示，西藏日喀則市定日縣早上9時05分，發生6.8級地震，震源深度10公里。此前央視報道至少9人死亡，仍有人被困。

新華社引述定日縣縣長表示，地震發生時，震感特別明顯，當地正緊急聯繫各鄉鎮，了解地震影響。報道又引述定日縣長所鄉通來村駐村工作隊工作人員說，地震發生時，通來村有房屋倒塌，傷亡情況正在了解中。 新華社及後報道，定日縣及周邊震感十分明顯，震央附近有不少房屋倒塌，西藏自治區地震局指地震已有人員遇難，涉及定日縣長所鄉、曲洛鄉、措果鄉等三個鄉。定日縣已出動包括交通、水利、住建、鄉鎮及駐村幹部等開展救援，同時組織群眾安全撤離，以防餘震影響。

珠峰登山客稱「車狂搖」 震央5公里範圍內平均海拔約4259米，20公里內的鄉鎮有措果鄉、曲洛鄉等。有日喀則市民眾稱早上曾被地震搖醒：「感覺有人在搖床，整個房子都在晃。」有正在前往珠峰大本營的網民表示「車狂搖」。青海、甘肅、四川、北京、雲南等多地網民表示，手機收到了地震預警。 本港天文台表示，早上9時05分，西藏發生7.1級地震，震央位於日喀則西南偏西約160公里，震源深度同樣是大約10公里。

