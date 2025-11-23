西藏天空之鏡｜扎布耶茶卡鹽湖會變色 含「白色黃金」？

扎布耶茶卡最神秘之處，在於它變幻莫測的湖水顏色，大多數時候，它就像其他高原湖泊一樣呈現淡藍或深藍色，但在特定條件下，湖水會變成粉紅甚至深紅色，這種罕見的自然現象，源自於湖水中特有的微生物——鹽滷蟲，它還有一個我們較為熟悉的名字，又叫豐年蝦。 這些微小的生物在特定環境下大量繁殖，它們的色素讓整個湖泊披上了夢幻的粉紅外套，這種自然奇觀也吸引了2017年中國首部極地冒險電影《七十七天》的製作團隊，將此處選為重要取景地。 不過，想要親眼目睹這奇景，需要恰到好處的時機，無論是特定的氣溫、光照還是微生物活動條件都缺一不可。 延伸閲讀：中國最高的西藏雙湖縣 為何要搬遷到千里之外？ 扎布耶茶卡 是中國鋰電池原料之一 這片粉紅色的湖水之下，原來更暗藏玄機──扎布耶茶卡不僅是世界三大鋰鹽湖之一，更以184萬噸的鋰資源儲量位居亞洲首位。 這一切要從1982年説起，當年，地質學家鄭綿平在這裏發現了天然原生碳酸鋰，後被命名為「扎布耶石」，這項發現，瞬間將這個偏遠的高原鹽湖推上了世界舞台。

扎布耶茶卡的滷水含鋰濃度位居世界第二，其獨特的天然碳酸鋰固體資源在全球堪稱獨一無二，隨着中國新能源汽車產業的蓬勃發展，這片高原鹽湖的價值正日益突顯。 得天獨厚的「高鋰＋貧鎂」特性，讓這裏的滷水接近碳酸鋰飽和點，形成了開採成本更低、提煉效率更高的天然優勢，如今，從扎布耶茶卡提取的鋰產品，正成為支撑新能源產業發展的重要基石之一。