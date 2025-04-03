西藏火車設供氧系統　旅客感放心同時冀列車能提速

來往拉薩及林芝的「拉林鐵路」於2021年正式通車。（青藏鐵路集團提供）

西藏鐵路系統由三條綫路組成，包括「青藏鐵路」、「拉日鐵路」及最新於2021年通車的「拉林鐵路」。港台記者早前到西藏採訪，親身乘搭「拉林鐵路」火車，由拉薩前往林芝，車程約3小時。車廂天花板設有供氧系統，每個座位下亦會有單獨的緊急供氧口。

有北京旅客形容列車舒適便捷，與在低海拔地區的高鐵體驗一樣，車廂設供氧設備讓人放心。有經常要到拉薩出差的林芝米林市居民說，如果駕車來往兩市約需4小時較為辛苦，較傾向乘火車，但期望列車可以提速。

青藏集團公司科技和信息化部技術科科長羅玉林說，面對青藏高原高寒低壓缺氧的挑戰，集團去年牽頭與相關部門成立智能化供氧技術創新中心，成功在海拔5500米地方，運用分子篩和液氧化技術供氧。

青藏集團公司拉薩站客運統計科科長白瑪旺堆表示，「拉林鐵路」沿綫有9個站，為方便西藏居民日常通勤，一直有就各地的上下班時間向地方政府及市民徵集意見，並調整列車時間表，為乘客提供更大便利。

至於農村公路的發展，當地政府說，農村、山區的公路條件已全面改善，截至去年底，農村公路里程增加到9.48萬公里。

原文刊登於 香港電台