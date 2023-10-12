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中國
2023-10-12 14:33:42

西藏英文譯名棄「Tibet」改「Xizang」 內地學者：助提升話語權

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中國與西方國家持續就西藏人權問題對立，中國當局對西藏的官方英文翻譯從「Tibet」改為「Xizang」。(新華社、路透社資料圖片)

中國與西方國家持續就西藏人權問題對立，中國當局對西藏的官方英文翻譯從「Tibet」改為「Xizang」。(新華社、路透社資料圖片)

中國與西方國家持續就西藏人權問題對立，中國當局對西藏的官方英文翻譯從「Tibet」改為「Xizang」。有內地學者指出，此舉有助提升中國在國際涉藏話語體系中的主導地位。

第三屆「環喜馬拉雅」國際合作論壇本月46日在西藏芝林舉行，是相隔4年西藏再舉辦外交活動，中共中央外事辦主任兼外長王毅亦有出席致詞。這次活動中，官方對西藏的英文翻譯一律採用漢語拼音「Xizang」，成為外界其中一個焦點。上一屆論壇於2019年舉行，當時「西藏」的英文繙譯仍使用「Tibet」。

Tibet對認識西藏地理範圍「產生嚴重誤導」

今年8月舉行的北京國際藏學研討會上，哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平指出，「Tibet」的譯法給國際社會正確認識西藏地理範圍「產生了嚴重誤導」。

中央統戰部旗下微信公眾號「統戰新語」先前介紹，西藏過去很長一段時間被英譯為「Tibet」，在境外使用「Tibet」一詞代表「西藏」的大量脈絡，其引申意不僅包括西藏，也涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南四省涉藏州縣，認為是「長久以來」的錯誤，「用拼音是依法辦事」。

中國藏學研究中心副總幹事廉湘民表示，「西藏」一詞在漢語、藏語中毫無爭議，其翻譯變化主要影響對外傳播，也就是涉藏國際話語權，西方一些人會有一些不同意見，但中國依法處理涉藏事務，「能不能接受，是他們自己的問題」。

中國西藏信息中心博士夏炎也補充，西藏英文譯名的變更，是新的歷史條件和國際輿論環境下中國對外話語體系建構的嘗試，有助西藏媒介形象的重構和中國涉藏國際話語權的提升。

中國與西方國家持續就西藏人權問題對立，中國當局對西藏的官方英文翻譯從「Tibet」改為「Xizang」。(新華社) 中國與西方國家持續就西藏人權問題對立，中國當局對西藏的官方英文翻譯從「Tibet」改為「Xizang」。(新華社)
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