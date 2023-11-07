西藏雅魯藏布峽谷世界最深　遠超美國科羅拉多大峽谷？

說到峽谷奇觀，很多人會想起美國的科羅拉多大峽谷，不過世界上最深的峽谷，原來在中國西藏。流經西藏林芝的雅魯藏布江，在曲折的峰谷間奔流，造就了世界上最深的雅魯藏布大峽谷：其最深處落差逾6,000米，急流絕壁相映，冰川雨林共存，許多區域至今無人踏足，被譽為「人類最後的秘境」。
雅魯藏布大峽谷 最深處逾6000米
雅魯藏布江在藏語中意為「高山流下的雪水」，發源於喜馬拉雅山脈北麓，全長2,057公里，自西向東橫貫西藏，在林芝的米林縣、墨脫縣一帶，繞過高聳入雲的南迦巴瓦峰，急轉120°向南奔流，最終流入印度。億萬年來，江水的沖刷與山脈運動，造就了世界上最深的雅魯藏布大峽谷：全長504.6公里，最深處落差達6,009米，遠超最深處約2,000米的美國科羅拉多大峽谷。這舉世無雙的縱深，囊括了9個垂直自然帶，從高山冰雪橫跨到熱帶雨林，造就了青藏高原上最大的水汽通道，令藏東南地區成為「西藏的江南」，也造就了科學家口中的「物種基因庫」、「植被博物館」。
跨越9個氣候自然帶的雅魯藏布大峽谷
大峽谷內孕育着青藏高原已知高等植物種類的三分之二，已知哺乳動物種類的50%，已知昆蟲的80%，已知大型真菌的60%，其中不乏古老珍稀的物種。這裏生活着金貓、孟加拉虎、雲豹、金錢豹、雪豹、豹貓等6種野生貓科動物，擁有最全花色的金貓種群，因此也被稱為「貓谷」。 由於地勢險要，這座大峽谷一直與世隔絕，不為世人所知。直到1994年，中國科學家經過20多年的實地考察和科學論證，確認這個位於雅魯藏布江下游的大拐彎峽谷，是世界上最深的峽谷。這被視為20世紀人類最重要的地理發現之一。
雅魯藏布大峽谷 1998年才有名字？
1998年10月，中國國務院將峽谷定名為雅魯藏布大峽谷。同年10月至12月，57名考察隊員歷時40多天，實現人類首次徒步穿越大峽谷，首次利用衛星對大峽谷進行了精確測繪，證實了峽谷無人區河床四大瀑布群的存在。這四大瀑布群蘊藏着雅魯藏布江超過三分之二的水力資源，平均每公里天然水能蘊藏量達到13.86萬千瓦，在世界同類大河中首屈一指。對大峽谷的考察和開發仍在繼續，更重要是保護好這座「地球秘境」。
2000年，原墨脫國家級自然保護區，獲准擴大面積，並更名為雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區，總面積逾9,100平方公里，約8個香港那麼大，將生態系統、物種資源、峽谷景觀和水汽通道等納入保護範圍。當中，佔地面積約3,200平方公里的核心區、以及約370平方公里的緩衝區範圍內，禁止開展旅遊等任何生產經營活動。