西藏雅魯藏布峽谷世界最深　遠超美國科羅拉多大峽谷？

說到峽谷奇觀，很多人會想起美國的科羅拉多大峽谷，不過世界上最深的峽谷，原來在中國西藏。流經西藏林芝的雅魯藏布江，在曲折的峰谷間奔流，造就了世界上最深的雅魯藏布大峽谷：其最深處落差逾6,000米，急流絕壁相映，冰川雨林共存，許多區域至今無人踏足，被譽為「人類最後的秘境」。

雅魯藏布大峽谷 最深處逾6000米

雅魯藏布江在藏語中意為「高山流下的雪水」，發源於喜馬拉雅山脈北麓，全長2,057公里，自西向東橫貫西藏，在林芝的米林縣、墨脫縣一帶，繞過高聳入雲的南迦巴瓦峰，急轉120°向南奔流，最終流入印度。億萬年來，江水的沖刷與山脈運動，造就了世界上最深的雅魯藏布大峽谷：全長504.6公里，最深處落差達6,009米，遠超最深處約2,000米的美國科羅拉多大峽谷。這舉世無雙的縱深，囊括了9個垂直自然帶，從高山冰雪橫跨到熱帶雨林，造就了青藏高原上最大的水汽通道，令藏東南地區成為「西藏的江南」，也造就了科學家口中的「物種基因庫」、「植被博物館」。