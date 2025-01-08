西藏6.8級地震126死188傷

西藏自治區日喀則市定日縣昨發生6.8級地震，造成最少126死、188傷，以及逾3,000間房屋損毀。當地居民稱震感強烈，鄰近的尼泊爾、不丹和印度地區均有震感。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要全力搜救、全力救治傷者，最大限度減少人員傷亡，以及妥善安置受災群眾等工作。
地震發生在早上9時05分，震央位於定日縣措果鄉，震源深度10公里，屬淺層地震。震央20公里範圍內人口約6,900人，共有3個鄉、駐地和27個村莊，包括塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村和美朵村等。主震後錄得超過150次餘震，最大為4.4級，距主震震央約18公里。有日喀則市民當時正在睡覺，被地震搖醒，感覺頭暈馬上跑出屋外，室外溫度零下十幾度，不少人走到街上暫避。網上片段可見，有酒店住客地震發生時慌忙奔落樓逃命，大叫「地震了，大地震，房子快塌了……快跑快跑」。畫面可見酒店牆壁有裂痕，樓梯有碎石。該名男住客奔到街上後，路面都是旁邊建築物掉下的石屎。另有超市的閉路電視畫面見到地震一刻，貨架物品跌落通道，顧客急忙逃離，躍過地上貨品。
前往珠峰大本營車狂搖
有正駕車前往珠穆朗瑪峰的網民稱「車狂搖」。外媒報道，震央位於珠峰以北約80公里，所以鄰近的尼泊爾和不丹等地建築物也現搖動，尼泊爾首都加德滿都有市民走到戶外暫避。美國地質勘探局列地震強度為7.1級。內地專家指，定日縣6.8級地震震央位於青藏高原的拉薩地塊內部，距離地震最近的斷層為登麼錯斷裂，距離震央約11公里，震源機制為拉張型破裂。1950年以來，拉薩地塊共發生6級以上地震21次，最大為2017年西藏米林6.9級地震。因此，此次地震屬於拉薩地塊的一次能量釋放。原震區及附近地區這幾天仍存在發生有感地震的可能。
暫未接獲港人求助個案
行政長官李家超在社交平台發文稱，對地震遇難同胞表示沉痛哀悼，並向他們的家屬致以深切慰問，祝願傷者早日康復。他表示，暫未接獲港人求助個案，政府亦會與救濟賑災機構保持聯繫，隨時準備透過賑災基金提供適切援助。