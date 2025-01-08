西藏6.8級地震126死188傷

西藏自治區日喀則市定日縣昨發生6.8級地震，造成最少126死、188傷，以及逾3,000間房屋損毀。當地居民稱震感強烈，鄰近的尼泊爾、不丹和印度地區均有震感。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要全力搜救、全力救治傷者，最大限度減少人員傷亡，以及妥善安置受災群眾等工作。

地震發生在早上9時05分，震央位於定日縣措果鄉，震源深度10公里，屬淺層地震。震央20公里範圍內人口約6,900人，共有3個鄉、駐地和27個村莊，包括塘仁村、雪珠村、嘎熱果吉村和美朵村等。主震後錄得超過150次餘震，最大為4.4級，距主震震央約18公里。有日喀則市民當時正在睡覺，被地震搖醒，感覺頭暈馬上跑出屋外，室外溫度零下十幾度，不少人走到街上暫避。網上片段可見，有酒店住客地震發生時慌忙奔落樓逃命，大叫「地震了，大地震，房子快塌了……快跑快跑」。畫面可見酒店牆壁有裂痕，樓梯有碎石。該名男住客奔到街上後，路面都是旁邊建築物掉下的石屎。另有超市的閉路電視畫面見到地震一刻，貨架物品跌落通道，顧客急忙逃離，躍過地上貨品。