觀測太陽磁場耀斑 夸父一號衛星升空

太陽已進入第25周期，為觀測預期在2024至2026的太陽極度活躍期，中國昨日發射綜合性太陽探測專用衛星──先進天基太陽天文台(ASO-S)，成功進入地球上空720公里的太陽晨昏同步軌道，觀測太陽磁場，以及太陽兩種最劇烈的爆發現象──太陽耀斑和日冕物質拋射的「一磁二暴」。

這顆以中國神話人物來命名的「夸父一號」衛星，搭載3個「有效荷載」──追蹤太陽磁場的全面矢量磁像儀、以可見光及特定紫外線波段觀測日面與日冕的萊曼α太陽望遠鏡、不會被太陽耀斑「閃盲」的硬X光成像儀，幾乎全時間觀察太陽。

日傳500GB數據回地球

「夸父一號」衛星首席科學家、中科院紫金山天文台研究員甘為群指，衛星可讓人類更深入研究太陽核心現象，預測影響人類航天、導航等太空災害性天氣預報。重約859公斤的「夸父一號」，每天可傳送約500GB數據，相當於幾萬幅太陽高清圖像，數據將由中科院紫金山天文台衛星數據分析中心處理，而衛星預期工作壽命約4年。

太陽活躍期出現的耀斑，會把大量X射線及紫外線等射向太空，圍繞地球上空的通訊衛星和GPS等各種導航衛星會因而中斷通訊，甚或被高能量粒子等損毀；日冕物質拋射既可干擾地面無線電傳播，也會損害地面電子系統致大範圍停電。