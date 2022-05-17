解封在望 新增個案少於1000宗 上海擬下月恢復正常生活

上海新冠肺炎本土疫情持續放緩，前日新增個案回落至1,000宗以下，僅938宗，包括69宗確診及869宗無症狀感染，另增4宗死亡個案。上海繼分階段復工復產、復商復市後，昨進一步宣布，即日起分3階段放寬管控措施，至下月全面恢復正常生產生活秩序，實行「疫情防控常態化管理」。

第一個階段是昨日至周六，要「鞏固清零攻堅十大行動成果」，重點降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序開放、有限流動、有效管控，期間的士和網約車可在社會面清零的行政區指定範圍內通行。

巴士地鐵22日起有條件逐步重開

第二階段為本月22日至31日，隨著不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快轉向「疫情防控常態化分級分類管理」，期間巴士和地鐵將有條件逐步重開。第三階段為下月1日至中下旬，在嚴防疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復上海全市正常生產生活秩序。

上海市政府早前曾提到，疫情防控常態化管理的重要措施，包括在重點場所推行「場所碼」、「數字哨兵」；進入有明確防疫要求的公共場所及乘搭公共交通工具，須持48小時內核酸檢測陰性證明；設置常態化核酸檢測採樣點，構建「15分鐘核酸採樣服務圈」等。

上海15行政區社會面清零

上海市政府昨強調，全市16個行政區已有15個實現社會面清零，疫情防控取得階段性成效。截至前日，上海共有4,271個封控區，涉及人數降至約98萬人；17,027個管控區，涉及約328萬人；51,809個防範區，涉及約1,900萬人。

內地整體本土疫情方面，前日新增140宗確診、1,019宗無症狀感染、4宗死亡，其中北京佔39宗確診、15宗無症狀感染。北京昨起再於東城、西城、朝陽、海淀等12個行政區一連3天進行共3輪核酸檢測。至於台灣，昨新增61,697宗確診、29宗死亡，當地進一步放寬防疫措施，若確診者同住家人打滿3劑新冠疫苗，今起只須自主防疫7天，期間持2天內快測陰性證明，即可外出上班、購物，但不能上學、堂食、聚餐及前往人潮擁擠處；未打夠3針，維持3天居家隔離及4天自主防疫。